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Главная Новости Общество происшествия Укусила за голову: под Полтавой на мужчину напала пантера
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Укусила за голову: под Полтавой на мужчину напала пантера

Потерпевший получил ранения средней степени тяжести

сегодня, 19:00
Автор:

Денис Подставной

Под Полтавой на мужчину напала пантера. Об этом сообщает издание kolo.news. 

Укусила за голову: под Полтавой на мужчину напала пантера

Под Полтавой пантера напала на ветеринара. Фото: Wikimedia Commons

Как стало известно, инцидент произошел в селе Ковалевка недалеко от областного центра.  На ветеринара экопарка набросилась пантера. Она укусила его за голову. 

Представители правоохранительных органов прокомментировали инцидент. Сообщается, что на 33-летнего мужчину из города Полтава напал хищный зверь. Потерпевший получил ранения средней степени тяжести и был госпитализирован прибывшими на место события медиками.

В медицинском учреждении ему сделали операцию. На данный момент пострадавший уже пришел в себя. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. 

В экопарке не комментируют данную ситуацию. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Индии разъяренный слон набросился на человека. Инцидент произошел тогда, когда большое стадо слонов переходило дорогу в индийском районе Голагат. Люди расступились для того, чтобы животные могли пройти, однако один из них побежал в сторону толпы. Один из убегающих споткнулся и упал, тогда животное затоптало его. На место происшествия прибыли медики. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Бразилии на мужчину напала акула. Сообщается, что пострадавший отдыхал на берегу океана со своими друзьями. В воду он зашел для того, чтобы справить нужду. В момент, когда мужчина зашел в океан по колено на него набросилась хищная рыба. Акула откусила потерпевшему руку по локоть. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://kolo.news/category/suspilstvo/27601?fbclid=IwAR1m0pcs_kHmCdXaEOprC3BMnf-y1_x8SKYqIfk9K875BJazkcREZE5cKTE
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