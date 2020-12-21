В Николаеве мужчина открыл стрельбу по семье, которая запускала фейерверк

В Николаеве мужчина рассердился из-за того, что соседи запускали фейерверк и начал стрелять в их сторону. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

В Николаеве мужчина стрелял по соседям, которые запускали фейерверк. Фото: static.magcity74.ru

Супруги просто вышли на улицу со своими детьми, чтобы запустить праздничный фейерверк. К ним внезапно подошел сосед, вооруженный битой и пистолетом. Ничего не объяснив, он начал стрелять по людям и попал в десятилетнего мальчика.



Взрослые быстро среагировали и отобрали оружие у преступника. После прибытия полиции мужчину задержали, пистолет и биту отправили на экспертизу.



Правоохранители установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно статье 208 УПК 45-летний мужчина был задержан. За "хулиганство с применением оружия" ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напоминаем также, что ранее ученица одесской школы сообщила о заминировании учебного заведения, чтобы освободиться с уроков пораньше и поиграть со своим котиком дома. Со школьницей уже провели воспитательную работу и рассказали, что ее поступок нанес ущерб как школе, так и полиции. Девочка пообещала больше не срывать учебный процесс. Поскольку ребенок еще мал, полиция составила админпротокол на ее родителей по статье 184 "Неисполнение родительских обязанностей".

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что женщина из Тернопольской области решила подработать на "клубничке". Для этого она приобрела эротический журнал с целью дальнейшего сбыта. Ей удалось продать несколько листов и заработать 50 гривен. За это Гусятинский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления по части 1 статьи 301 Уголовного Кодекса "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов".





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