В МВД говорят, что из Крыма двигается военная техника

По оперативным данным правоохранителей, российские войска совершили нападение со стороны Крымского полуострова. Сейчас через границу двигаются танки и военная техника. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.



Фото Министерства внутренних дел

По состоянию на 9:00 24 февраля Вооруженные силы в районе проведения ООС сбили пять самолетов ВКС России, два вертолета, также подбили два танка и уничтожено несколько грузовиков ВС РФ.

В районе пограничного пункта Преображенка в Херсонской области один пограничник погиб. В Одесской области погибли 6 человек, 7 человек получили травмы. В Кривом Роге происходил обстрел танковой бригады, разрушен мост у реки Ингулец.



По данным Генштаба ВСУ, президент дал приказ военным наносить максимальные потери захватчикам. Потерь среди военных нет. Вооруженные силы дают российским войскам отпор и сдерживают войска, пытающиеся прорвать границу. Ситуация в стране контролируется. Российские войска несут потери.

Также мы сообщали, что в ГСЧС рассказали о последствиях вражеских обстрелов. В некоторых областях работают спасатели и разбирают завалы на объектах, подвергшихся обстрелу. Как сообщал портал "Комментарии", по информации Министерства внутренних дел Украины, в 5 часов утра российские войска совершили атаку на государственную границу Украины на участке с Россией и Беларусью. Противники обстреляли пограничные подразделения, наряды и пункты пропуска в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей артиллерией, тяжелой техники и стрелкового оружия. Также российские войска начали атаку с временно оккупированной АР Крым.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!