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В МВД говорят, что из Крыма двигается военная техника

Из оккупированного Крыма движется через границу военная техника

сегодня, 09:36
Автор:

Козлова Альбіна
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По оперативным данным правоохранителей, российские войска совершили нападение со стороны Крымского полуострова. Сейчас через границу двигаются танки и военная техника. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В МВД говорят, что из Крыма двигается военная техника

Фото Министерства внутренних дел

По состоянию на 9:00 24 февраля Вооруженные силы в районе проведения ООС сбили пять самолетов ВКС России, два вертолета, также подбили два танка и уничтожено несколько грузовиков ВС РФ.

В районе пограничного пункта Преображенка в Херсонской области один пограничник погиб. В Одесской области погибли 6 человек, 7 человек получили травмы. В Кривом Роге происходил обстрел танковой бригады, разрушен мост у реки Ингулец.

По данным Генштаба ВСУ, президент дал приказ военным наносить максимальные потери захватчикам. Потерь среди военных нет. Вооруженные силы дают российским войскам отпор и сдерживают войска, пытающиеся прорвать границу. Ситуация в стране контролируется. Российские войска несут потери.

Также мы сообщали, что в ГСЧС рассказали о последствиях вражеских обстрелов. В некоторых областях работают спасатели и разбирают завалы на объектах, подвергшихся обстрелу.

Как сообщал портал "Комментарии", по информации Министерства внутренних дел Украины, в 5 часов утра российские войска совершили атаку на государственную границу Украины на участке с Россией и Беларусью.

Противники обстреляли пограничные подразделения, наряды и пункты пропуска в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей артиллерией, тяжелой техники и стрелкового оружия. Также российские войска начали атаку с временно оккупированной АР Крым.


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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/news/z-okupovanogo-pivostrova-vidbuvsya-rux-rosiiskoyi-viiskovoyi-texniki
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