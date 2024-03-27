В Монголии дзуд убил пять миллионов животных: у людей заканчивается еда

Окончание строжайшей зимы в Монголии привело к гибели почти пяти миллионов коз, овец, коров и лошадей, которые не могут найти пищу из-за снега и льда. Это серьезный удар по стране, где около 30% из 3,3 миллиона человек являются кочевыми скотоводами, живущими в юртах и имеющими доход и еду только от животных.



Дзуд в Монголии. Фото из открытых источнико

С ноября в Монголии сохраняются морозы до 40 градусов вместе с обильными снегопадами. Такие погодные условия вызывают дзуд – стихийное бедствие, характерное для Монголии. Дзуд в переводе означает "нехватка пищи". Стихийное явление связано с экстремальными погодными условиями, когда животные не могут найти корм и воду под большим слоем снега или льда.

В конце февраля ООН сообщало о более чем двух миллионах погибших животных, однако по новым подсчетам Красного Креста, по состоянию на март погибли примерно 4,7 миллиона животных, что составляет почти 7% от общей популяции в Монголии.

"Мы столкнулись с головокружительными сценами, кучами мертвых животных, разбросанными по заснеженным и ледяным полям", — сказала глава делегации Красного Креста в регионе Ольга Джумаева.

Для большого количества скотоводов, животные не просто источник прибыли, а единственный источник существования. Уже сейчас из-за дзуда более семи тысяч семей в Монголии испытывают недостатки пищи. Кроме того, по прогнозам, ситуация может ухудшиться.

Директор Красного Креста в Азиатско-Тихоокеанском регионе Александр Мэтью, сказал, что раньше дзуд случался в Монголии реже, но в последние годы он стал более частым из-за глобального изменения климата. Это уже шестой дзуд, который Монголия пережила за последнее десятилетие.

По оценкам ООН, несмотря на самую холодную зиму за 50 лет, из-за изменений климата, среднегодовая температура в Монголии за последние 80 лет выросла на 2,46 градуса. Это способствует тому, что лето становится более жарким и сухим, а зима холоднее и снежнее, что усиливает стихийное бедствие — дзуд.

Самый смертельный дзуд в Монголии произошел в 1944 году, когда в стране погибло 9,2 млн животных.

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