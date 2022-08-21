В Мариуполе сносят разрушенные многоэтажки (ВИДЕО)

В Мариуполе сносят дома. Фото - скриншот из видео

Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты сносят многоэтажные дома, пострадавшие во время обстрелов города. Об этом в своем Telegram-канале рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По информации источника, снос высоток проводится на улице солнечной и на бульваре Шевченко. Важно отметить, что людям, которые ранее проживали в этих домах, российские захватчики предлагают обещания вместо крыши над головой. Однако в то же время российских строителей начали размещать в уцелевших квартирах при содействии коллаборантов – глав ОСМД.

"Типичное поведение оккупантов — украинцам лживую надежду, своим — имущество украинцев. Ничего нового. Просто фашистская Россия", — пишет Андрющенко.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что в Подмосковье погибла дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина. Сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины.

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что ожидания провокаций от России в День Независимости немного преувеличены, ведь в России не признают независимость нашей страны, следовательно, не должны и реагировать на главный праздник Украины.

Сайт "Комментарии" сообщал, что в ОП прогнозируют вероятное усиление обстрелов украинских городов. Михаил Подоляк сообщил, отметил, что прошло практически полгода с начала войны и "русский мир" доказал, что он проигрывает абсолютно по всем цивилизационным нормативам Украине. На День независимости Украины и День Государственного флага российские оккупанты могут усиленно обстреливать города Украины.

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