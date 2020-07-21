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Главная Новости Общество происшествия В Луцке возле автобуса с заложниками прогремели взрывы
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В Луцке возле автобуса с заложниками прогремели взрывы

Террорист Максим Плохой выбросил несколько взрывчаток в сторону полиции

сегодня, 15:58 comments985
Автор:

Елена Волкова
В Луцке возле автобуса с заложниками прогремели взрывы

Возле автобуса с заложниками в центре Луцка прогремело несколько взрывов. Как сообщает с места событий местное издание "Волынь",  по состоянию на 15:20 взорвалось три пакета со взрывчаткой. Кроме того, время от времени слышны звуки выстрелов.

Тем временем, "Интерфакс-Украина" сообщает, что взрывотехники обезвредили одну гранату, которую бросил захвативший автобус с людьми злоумышленник в сторону полиции. Информации о пострадавших нет. Известно, что в данный момент идут переговоры, которые лично курирует министр МВД Арсен Аваков. 

Ранее мы сообщали, что луцкий террорист мог обстрелять штаб Арсена Авакова. 

Также напомним: стало известно что еще мог заминировать террорист Максим Плохой, который сейчас держит в заложниках 20 человек в центре Луцка. В полиции говорят о том, что на автостанции возле Варшавского рынка обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться взрывчаткой. На месте сейчас работают взрывотехники и отправилась следственно-оперативная группа. По словам пресс-секретаря Волынской полиции, на автостанции нашли часть системного блока, который сейчас осматривают. В городе - массовая эвакуация.



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