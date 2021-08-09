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Главная Новости Общество происшествия В Кривом Роге пара пенсионеров покончила с собой: что произошло
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В Кривом Роге пара пенсионеров покончила с собой: что произошло

Погибшие супруги, выпрыгнувшие с окна четвертого этажа, были старше 80 лет

сегодня, 14:11
Автор:

Вечканова Елена

Воскресенье, 8 августа, для некоторых жителей Кривого Рога омрачилось страшной трагедией. Пенсионеры, проживающие в Ингулецком районе города, совершили двойное самоубийством. Подробности случившегося сообщает местное издание "Первый городской".

В Кривом Роге пара пенсионеров покончила с собой: что произошло

Пожилые пенсионеры выбросились из окна, оставив прощальную записку. Фото иллюстративное

Согласно информации правоохранителей, которой делятся журналисты, пострадавшими стали 83-летняя женщина и её 84-летний супруг. Покончить с жизнью пара пенсионеров решили, выпрыгнув из окна.

После падения с высоты четвертого этажа, оба супруга получили травмы, несовместимые с жизнью. Их тела обнаружила одна из соседок, которая и вызвала медиков и правоохранителей.

Причина подобного поступка уважаемых в районе пенсионеров либо неизвестна, либо не разглашается. При этом отмечается, что правоохранители якобы обнаружили предсмертную записку, оставленную парой перед смертельным прыжком. В ней супруги вроде как просят никого не винить в их смерти.

В соцсетях уже разошлась информация о том, что семья была вполне благополучной. При этом мужчина много лет отработал учителем в одной из местных школ. Его жена также трудилась на благо общества, будучи медицинским работником.

На данный момент правоохранители разбираются в произошедшем, открыли дело по ч.1 ст.115 Криминального кодекса Украины. Тела супружеской пары находятся на судебно-медицинской экспертизе.

Кстати, это не первая трагедия, которая произошла в Кривом Роге за последние несколько дней. Ранее "Комментарии" сообщали, что один из ветеранов АТО совершил самоподрыв с помощью гранаты на одной из криворожских улиц. О подробностях случившегося читайте в нашем материале.

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Источник: https://one.kr.ua/news/36318
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