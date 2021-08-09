В Кривом Роге пара пенсионеров покончила с собой: что произошло

Воскресенье, 8 августа, для некоторых жителей Кривого Рога омрачилось страшной трагедией. Пенсионеры, проживающие в Ингулецком районе города, совершили двойное самоубийством. Подробности случившегося сообщает местное издание "Первый городской".



Пожилые пенсионеры выбросились из окна, оставив прощальную записку. Фото иллюстративное

Согласно информации правоохранителей, которой делятся журналисты, пострадавшими стали 83-летняя женщина и её 84-летний супруг. Покончить с жизнью пара пенсионеров решили, выпрыгнув из окна.

После падения с высоты четвертого этажа, оба супруга получили травмы, несовместимые с жизнью. Их тела обнаружила одна из соседок, которая и вызвала медиков и правоохранителей.

Причина подобного поступка уважаемых в районе пенсионеров либо неизвестна, либо не разглашается. При этом отмечается, что правоохранители якобы обнаружили предсмертную записку, оставленную парой перед смертельным прыжком. В ней супруги вроде как просят никого не винить в их смерти.

В соцсетях уже разошлась информация о том, что семья была вполне благополучной. При этом мужчина много лет отработал учителем в одной из местных школ. Его жена также трудилась на благо общества, будучи медицинским работником.

На данный момент правоохранители разбираются в произошедшем, открыли дело по ч.1 ст.115 Криминального кодекса Украины. Тела супружеской пары находятся на судебно-медицинской экспертизе.

Кстати, это не первая трагедия, которая произошла в Кривом Роге за последние несколько дней. Ранее "Комментарии" сообщали, что один из ветеранов АТО совершил самоподрыв с помощью гранаты на одной из криворожских улиц. О подробностях случившегося читайте в нашем материале.

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