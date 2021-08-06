В Кропивницком мужчина через глубокую яму на дороге потерял глаз: что известно (ВИДЕО)



















Большая яма на трассе в Кропивницком добавила проблем со здоровьем жителю города. На собственном авто во время грозы он влетел туда и остался без глаза и двух зубов. После этого травмирован горожанин решил не мириться с неприятной ситуацией и для защиты своих прав нашел адвоката. Об этом сообщает местный телеканал VITER TV.

Беда произошла из-за ямы на дороге (фото из открытых источников)

Как рассказал пострадавший Дмитрий Гребенюк, недавно он возвращался домой на авто. В девять вечера на улице Вокзальная водитель не разглядел глубокой дорожной выбоины, так и заскочил в нее.

"Был сильный дождь, и дорожное покрытие особо не было видно. Я ехал медленно, километров 20 максимум 30 в час. И все-таки въехал в очень глубокую яму ", — вспоминал пострадавший.

В иномарке включилась подушка безопасности, однако осколками Дмитрию повредило глаз и два зуба. Не считая царапин на лице.

Медики оказали помощь травмированному водителю. А вот полиция, приехавшая на вызов, некорректно составила протокол. В этом убежден горожанин, поэтому будет отстаивать свои интересы в суде.

"Сработала подушка безопасности, и возможно неправильно, пока еще неизвестно, почему так произошло. И вызвали еще полицию. А полиция неправильно все это трактовала, то есть не по той статье. Там должно быть ненадежное состояние дорожного покрытия, а они выписали, что я не убедился в безопасности. Есть также такой нюанс, мы это все будем обжаловать ", — резюмировал пострадавший водитель.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Кропивницком пара разбила лобовое стекло автобуса, когда кондуктор попросил надеть маски. Украинцы продолжают нарушать правила карантина, а некоторые жители на ограничение реагируют агрессивно. Так, в Кропивницком женщина и мужчина на просьбу кондуктора надеть маски и не нарушать карантин, начали разбивать лобовое стекло автобуса.

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