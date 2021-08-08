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Главная Новости Общество происшествия Тяжелое состояние и оторвана нога: в Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатой (ФОТО)
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Тяжелое состояние и оторвана нога: в Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатой (ФОТО)

Мужчине удалось выжить

сегодня, 19:40
Автор:

Мокрик Анастасия

В полицию города Кривой Рог поступило сообщение о том, что на улице Кармелюка на лавочке сидит мужчина, в руках у которого находится предмет, похожий на гранату. Звонивший второпях сообщил, что неизвестный собирается подорвать себя и быстро сбросил. На место происшествия незамедлительно выехал наряд полиции.

Тяжелое состояние и оторвана нога: в Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатой (ФОТО)

В Кривом Роге бывший участник АТО подорвал себя гранатой - фото: из открытых источников

Источник сообщает, что по прибытии на место событий, стражи порядка увидели, мужчину, сидящего на гранате, а в то же время держа другую гранату в руках. С ним сразу же начали вести переговоры, чтобы отговорить совершать задуманное. В это время на место вызвали взрывотехников, а нацгвардейцы оцепили район Южного горно-обогатительного комбината, поскольку в любом момент мог произойти взрыв.

Спустя некоторое время на месте происшествия прогремел мощный взрыв. Стражи порядка вызвали пострадавшему бригаду скорой помощи. Как оказалось, одну из гранат мужчина отдал стражам порядка, а другая

Тяжелое состояние и оторвана нога: в Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатой (ФОТО) - фото 2

После случившегося мужчина выжил. Однако медики расценивают его состояние как тяжелое. В результате взрыва гранаты ему буквально оторвало ногу. Также было установлено, что виновник происшествия является бывшим участником АТО. 

Причины такого поступка бывшего атошника пока остаются неизвестными. Полиция проводит проверку по данному факту. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Фото с места происшествия были опубликованы в Телеграм-канале журналиста Олега Ермолинского.

Тяжелое состояние и оторвана нога: в Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатой (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что в Пакистане подорвался автобус с китайскими инженерами. Транспортное средство перевозило инженеров для строительства дамбы.

Также сайт сообщал о том, что в Сомали подорвался автобус с футболистами. Подробнее об этом читайте в нашем материале



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Источник: https://t.me/ermolinskiy_news
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