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Главная Новости Общество происшествия В Кривом Роге отчим держал на цепи 7-летнего ребенка: зачем он это делал
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В Кривом Роге отчим держал на цепи 7-летнего ребенка: зачем он это делал

Отчим назвал полицейским причину своего поступка

сегодня, 16:16
Автор:

Мокрик Анастасия

Постоянные истязания и жизнь на цепи — это не описание сцены из фильма ужасов, это то, что семилетний ребенок из Кривого Рога видел и ощущал, пока сам не прекратил этот кошмар, позвонив в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Днепропетровской области. 

В Кривом Роге отчим держал на цепи 7-летнего ребенка: зачем он это делал

В Кривом Рогу ребенка держали на цепи - фото: из открытых источников

23 июля на линию 102 поступил вызов. На том конце провода оператор услышал голос испуганного ребенка, который рассказал, что находится в своем доме, прикованный целью к батарее. Он также впопыхах успел сообщить, что это сделал его 30-летний отчим. Также мальчик сказал, что сожитель его матери их регулярно избивает.  

По указанному адресу вскоре прибыл наряд полиции. В одной из комнат дома правоохранители увидели сидящего на диване ребенка. Его нога была прикована стальной цепью к батарее. Самостоятельно ребенок освободиться не мог, и сколько он так просидел — неизвестно. Мальчика освободили и передали медикам. На данный момент он находится в больнице на осмотре у врачей. 

В Кривом Роге отчим держал на цепи 7-летнего ребенка: зачем он это делал - фото 2

Вскоре стражи порядка отыскали и самого отчима. Он признался полицейским, что приковал сына своей возлюбленной к батарее, чтобы "перевоспитать", так как тот якобы регулярно сбегает из дома. В тот день он пристегнул к ноге мальчика цепь и закрепил ее на батарее, а сам отправился на работу. 

По данному факту было возбуждено уголовное производство. Мужчине грозит наказание в виде ограничения или же лишения свободы сроком до 5 лет. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что в столице учительница избила ребенка с инвалидностью. Также сайт сообщал о том, что в ДТП погиб 11-летний ребенок, которого пьяный отец посадил за руль.


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Источник: https://dp.npu.gov.ua/news/podiji/u-krivomu-rozi-policzejski-zvilnili-7-richnogo-xlopchika-yakogo-spivmeshkanecz-materi-utrimuvav-na-lanczyugu/
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