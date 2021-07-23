В Кривом Роге отчим держал на цепи 7-летнего ребенка: зачем он это делал

Постоянные истязания и жизнь на цепи — это не описание сцены из фильма ужасов, это то, что семилетний ребенок из Кривого Рога видел и ощущал, пока сам не прекратил этот кошмар, позвонив в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Днепропетровской области.

В Кривом Рогу ребенка держали на цепи - фото: из открытых источников

23 июля на линию 102 поступил вызов. На том конце провода оператор услышал голос испуганного ребенка, который рассказал, что находится в своем доме, прикованный целью к батарее. Он также впопыхах успел сообщить, что это сделал его 30-летний отчим. Также мальчик сказал, что сожитель его матери их регулярно избивает.

По указанному адресу вскоре прибыл наряд полиции. В одной из комнат дома правоохранители увидели сидящего на диване ребенка. Его нога была прикована стальной цепью к батарее. Самостоятельно ребенок освободиться не мог, и сколько он так просидел — неизвестно. Мальчика освободили и передали медикам. На данный момент он находится в больнице на осмотре у врачей.





Вскоре стражи порядка отыскали и самого отчима. Он признался полицейским, что приковал сына своей возлюбленной к батарее, чтобы "перевоспитать", так как тот якобы регулярно сбегает из дома. В тот день он пристегнул к ноге мальчика цепь и закрепил ее на батарее, а сам отправился на работу.

По данному факту было возбуждено уголовное производство. Мужчине грозит наказание в виде ограничения или же лишения свободы сроком до 5 лет.

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