logo
Русский Українська

BTC/USD

37722.67

ETH/USD

2342.09

LTC/USD

164.61

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Учитель класса побила ребенка с инвалидностью
commentss НОВОСТИ Все новости

Учитель класса побила ребенка с инвалидностью

На кадрах видно, что женщина жестко хватает мальчика, бьет его по лицу и рукам, а также резко дергает

сегодня, 03:25
Автор:

Ольга Чародий

В Киеве учительница побила ученика с инвалидностью. Инцидент произошел в учебном заведении №58, который расположен в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщил народный депутат Павел Сушко в Telegram.

Учитель класса побила ребенка с инвалидностью

Школа (фото из открытых источников)

На видео видно, как женщина грубо хватает ребенка, видимо, пытаясь заставить его сесть на место или успокоить, и не единожды бьет его. Все это, судя по всему, происходит на перемене, поскольку другие дети свободно передвигаются по классу и видна открытая дверь. Сушко заявил, такое происходит в одном из классов школы, где учится два ребенка с инвалидностью.

"Учитель не находит другой подход и общий язык с ребенком с расстройствами аутистического спектра, кроме как через рукоприкладство и агрессию", — отмечает депутат.

По его информации – это не единичный случай, а все выплыло наружу, когда ассистент учителя, не выдержав, прислал видео маме мальчика.

Нардеп пообещал, что инцидент на видео станет предметом расследования временной следственной комиссии, а также обращения в правоохранительные органы.

Как сообщали ранее в одной из школ в Калиновском районе Винницкой области состоялся секс-скандал. Недавно учительницу биологии заметили в объятиях своего ученика, который учится в 11 классе. Стоит отметить, что мужем женщины является 50-летний директор школы. Именно он увидел обнаженных влюбленных в одном из школьных кабинетов биологии. Мужчина давно подозревал, что 30-летняя жена ему изменяет. По вечерам она ходила в местный клуб, и часто проводила время с несовершеннолетним парнем. К тому же другие работники школы ему намекали на возможные отношения,  более подробно читайте в нашем материале. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/sushko_pavlo/531
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ