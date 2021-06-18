Учитель класса побила ребенка с инвалидностью

В Киеве учительница побила ученика с инвалидностью. Инцидент произошел в учебном заведении №58, который расположен в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщил народный депутат Павел Сушко в Telegram.

Школа (фото из открытых источников)

На видео видно, как женщина грубо хватает ребенка, видимо, пытаясь заставить его сесть на место или успокоить, и не единожды бьет его. Все это, судя по всему, происходит на перемене, поскольку другие дети свободно передвигаются по классу и видна открытая дверь. Сушко заявил, такое происходит в одном из классов школы, где учится два ребенка с инвалидностью.

"Учитель не находит другой подход и общий язык с ребенком с расстройствами аутистического спектра, кроме как через рукоприкладство и агрессию", — отмечает депутат.

По его информации – это не единичный случай, а все выплыло наружу, когда ассистент учителя, не выдержав, прислал видео маме мальчика.

Нардеп пообещал, что инцидент на видео станет предметом расследования временной следственной комиссии, а также обращения в правоохранительные органы.

Как сообщали ранее в одной из школ в Калиновском районе Винницкой области состоялся секс-скандал. Недавно учительницу биологии заметили в объятиях своего ученика, который учится в 11 классе. Стоит отметить, что мужем женщины является 50-летний директор школы. Именно он увидел обнаженных влюбленных в одном из школьных кабинетов биологии. Мужчина давно подозревал, что 30-летняя жена ему изменяет. По вечерам она ходила в местный клуб, и часто проводила время с несовершеннолетним парнем. К тому же другие работники школы ему намекали на возможные отношения, более подробно читайте в нашем материале.

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