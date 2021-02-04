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Секс-скандал в школе: в Винницкой области учительница биологии крутила роман со своим учеником

Влюбленную пару "застукали" в одном из школьных кабинетов

сегодня, 10:50
Автор:

Кириєнко Анна

В одной из школ в Калиновском районе Винницкой области состоялся секс-скандал. Недавно учительницу биологии заметили в объятиях своего ученика, который учится в 11 классе. Об этом сообщает издание "33-й канал".

Секс-скандал в школе: в Винницкой области учительница биологии крутила роман со своим учеником

На Винничине учительницу застукали с старшеклассником. Фото: livejournal.com

Стоит отметить, что мужем женщины является 50-летний директор школы. Именно он увидел обнаженных влюбленных в одном из школьных кабинетов биологии.

Мужчина давно подозревал, что 30-летняя жена ему изменяет. По вечерам она ходила в местный клуб, и часто проводила время с несовершеннолетним парнем. К тому же другие работники школы ему намекали на возможные отношения.

Дело дошло до того, что 2 заучки начали следить за преподавателем биологии, чтобы поймать ее с поличным.

Женщина пыталась загладить вину перед мужем, однако он ее не простил и выгнал из дома. Из-за своих аморальных действий женщине пришлось уволиться из школы.

Со старшеклассником отношения учительницы тоже оборвались. Работники школы сообщают, что сейчас изменница работает на одной из местных ферм секретаршей.

Напомним, что недавно в одной из африканских республик Малави произошел несчастный случай — мужчина умер во время секса с проституткой. Стоит отметить, что накануне он выглядел вполне здоровым. Работница сексуальной сферы побоялась вызвать скорую. Вместо этого она спрашивала советов у своих знакомых. Продолжение этой истории можно посмотреть на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали, что венгерская семья решила не терять времени и воплотить давнюю мечту. Семья отправилась в плавание на 15-метровой яхте. Побудила их к этому пандемия коронавируса. Видео о безумной семье можно посмотреть на нашем сайте.


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Источник: https://33kanal.com/news/118587.html
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