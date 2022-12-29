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В Китае произошло масштабное ДТП с сотнями машин: есть погибшие (ВИДЕО)

На месте аварии работали правоохранители, спасатели и медики скорой помощи. К сожалению, в результате ДТП погибли люди.

сегодня, 04:20
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Автор:

Анна Нестерова








Масштабная авария на мосту в китайском городе Чжэнчжоу произошла в среду, 28 декабря. Так, из-за плотного тумана, который снизил видимость на дороге всего до 200 метров, в так называемое "цепное" столкновение попало более 200 автомобилей.

В Китае произошло масштабное ДТП с сотнями машин: есть погибшие (ВИДЕО)

ДТП/Фото из открытых источников

На данный момент известно как минимум об одном погибшем. Также сообщается о большом количестве пострадавших — люди получили травмы различностей степени тяжести. Некоторые из водителей и пассажиров оказались заблокированными в своих автомобилях. Для их спасения понадобилось специальное гидравлическое оборудование.

Стоит отметить, что город Чжэнчжоу является важным транспортным узлом для Центрального Китая и здесь всегда наблюдается большая интенсивность автомобильного потока.

В результате масштабного ДТП транспортные средства выстроились в "два этажа", а в аварии пострадали как легковые, так и грузовые авто. Очевидцы произошедшего говорят о том, что авария была "страшной и просто невообразимой". Многие транспортные средства оказались повреждены и буквально "навалены" друг на друга.

Причины и обстоятельства масштабного ДТП устанавливаются. По данному факту проводится расследование.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на пляже в Калифорнии разбился самолет с ТОП-чиновником (ВИДЕО). Пилот был вынужден совершить аварийную посадку и попытался приземляться прямо на пляж, где в этот момент находились ни о чем не подозревающие отдыхающие.

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