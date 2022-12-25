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На пляже в Калифорнии разбился самолет с ТОП-чиновником (ВИДЕО)

Пилот был вынужден совершить аварийную посадку и попытался приземляться прямо на пляж, где в этот момент находились ни о чем не подозревающие отдыхающие.

сегодня, 20:34
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Автор:

Анна Нестерова








На днях стало известно о том, что небольшой частный самолет Cessna пытался совершить экстренную посадку на пляже, расположенном неподалеку от Лос-Анжелеса (США), однако пилоту не удалось справиться с управлением и воздушное судно потерпело крушение.

На пляже в Калифорнии разбился самолет с ТОП-чиновником (ВИДЕО)

Авиакатастрофа/ Фото из открытых источников

В результате катастрофы погиб бывший мэр города Санта-Моника Рекс Минтер. Кроме него в самолете находился еще один человек, который получил ранения и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Минтер же, к сожалению, погиб на месте происшествия от полученных травм.

По данным местных СМИ, пилот был вынужден совершить аварийную посадку через десять минут после взлета. О поломке он узнал будучи в воздухе, о чем свидетельствует разговор диспетчера и пилота. Так, в записи разговора можно четко услышать, как диспетчер предупреждает пилота о том, что посадка на пляж может стать фатальной и говорит ему следующую фразу: "Посадка на берег будет совершена на ваш страх и риск". На что пилот отвечает: "Хотелось бы, чтобы у меня был другой выбор".

На кадрах, которые запечатлели очевидцы, видно, что самолет пытается приземлиться на песчаном пляже, однако в последний момент борт переворачивается. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погиб бывший мэр города Санта-Моника Рекс Минтер. Также сообщается, что Минтер был опытным пилотом, однако находился ли он в тот день за штурвалом — неизвестно. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются. По данному факту проводится расследоание.

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