Новейший американский истребитель разбился во время посадки (ВИДЕО)



















Истребитель F-35B, который является новейшей американской разработкой, разбился во время испытательного полета в штате Техас, который располагается на юге США. Так, во время тренировочного полета пилот уже совершал посадку и по пока неустановленным причинам истребитель потерпел крушение. К счастью, пилоту удалось спастись — он вовремя катапультировался. Видео произошедшего попало в социальные сети и стало достоянием общественности.

Истребитель F-35B/ Фото из открытых источников

На видеозаписи мы можем видеть, что у истребителя подломилось носовое шасси, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, обернувшись вокруг собственной оси и зацепив крылом землю. Инцидент произошел на авиабазе Военно-морских сил США Форт-Уэрт во время горизонтальной посадки истребителя. Причины крушения устанавливаются. По данному факту проводится расследование.

Для справки: F-35 Lightning II(F-35 "Молния II") — это семейство многофункциональных малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой (Lockheed Martin) в трёх вариантах:

- F-35A наземный истребитель (обычный взлет и посадка" для ВВС США;

- F-35B истребитель с коротким взлётом и вертикальной посадкой

- F-35С палубный истребитель для ВМС.

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