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Жуткое видео, на котором женщину едва не убила молния, стало вирусным в сети (ВИДЕО)

Природные явления могут быть не только красивыми и завораживающими, но и пугающими. Один из таких моментов и был запечатлен женщиной во Флориде.

сегодня, 02:25
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Автор:

Анна Нестерова








На днях на Мексиканский залив обрушился сильный шторм, который вызвал большое количество мощных молний, а также породил торнадо EF-1 со скоростью ветра около 100 миль в час. 

Жуткое видео, на котором женщину едва не убила молния, стало вирусным в сети (ВИДЕО)

Молнии/Фото из открытых источников

В результате стихийного бедствия в штате Флорида (США) были повреждены десятки жилых домов: шквальный ветер срывал крыши с построек и валил деревья. Сообщается, что тысячи людей остались без электроэнергии из-за мощных молний и торнадо. Также есть пострадавшие: как минимум двое людей получили травмы.

Так, во время шторма девушка по имени Бриттани Лабонте находилась в Мадейра Бич и решила выйти на балкон чтобы снять на камеру мобильного телефона разгул стихии. В какой-то момент мощная молния буквально разорвала небо рядом с испуганной девушкой, которая сначала даже не поняла, что именно произошло.

Видео Бриттани опубликовала в социальной сети и оно сразу же стало вирусным. Девушка отметила, что она не пострадала и просто сильно испугалась. "Нам повезло, очень повезло", подписала свое эпичное видео Лабонте.

Стоит отметить, что сильные грозы в декабре не редкость для Центральной Флориды. Сильные штормы происходят здесь именно в зимний период, из-за того, что холодный воздух сталкивается с теплой воздушной массой штата.

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