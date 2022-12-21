В Калифорнии произошло мощнейшее землетрясение (ВИДЕО)

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Землетрясение/ Фото из открытых источников

Сообщается о том, что землетрясение было зафиксировано специальной аппаратурой в 2:34 по тихоокеанскому времени. Оно произошло в Тихом океане достаточно близко к побережью. Природный катаклизм более всего ощутили в 7,5 милях от прибрежного города Ферндейл округа Гумбольдт. Это примерно в 280 милях к северо-западу от Сакраменто.





По информации Геологической службы США около 75 000 человек почувствовали очень сильные толчки, 49 000 человек — сильные, 14 000 человек — умеренные и 321 000 человек — легкие.

Стоит отметить, что население этого региона проживает в зданиях, которые были возведены специальным методом и являются устойчивыми к землетрясениям.

К счастью, по предварительным данным, никто не пострадал. Интересно, что Геологическая служба США также сообщила о семи других незначительных землетрясениях в той же области, которые обладали магнитудой от 2,5 до 4,6 баллов по шкале Рихтера.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Индонезии произошло жуткое землетрясение (ФОТО, ВИДЕО). Мощный катаклизм унес жизни огромного количества людей. На данный момент многие продолжают оставаться под завалами. Район, который больше всего пострадал от катаклизма подвержен оползням. Здесь фиксировалась высокая плотность населения, а дома были построены буквально из подручных материалов. В результате землетрясения хлипкие постройки превратились в груды хлама, а люди оказались погребены под ними.

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