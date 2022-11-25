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Сотни погибших и тысячи пострадавших: в Индонезии произошло жуткое землетрясение (ФОТО, ВИДЕО)

Мощный катаклизм унес жизни огромного количества людей. На данный момент многие продолжают оставаться под завалами.

сегодня, 00:05
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Автор:

Анна Нестерова








На днях появилась информация о том, что в результате землетрясения, которое произошло в понедельник, 21 ноября, на острове Ява (Индонезия), уже погибло более 260 человек, хотя изначально сообщалось о гибели 160 людей. Еще 150 человек считаются пропавшими без вести.

Сотни погибших и тысячи пострадавших: в Индонезии произошло жуткое землетрясение (ФОТО, ВИДЕО)

Землетрясение в Индонезии

Сотни погибших и тысячи пострадавших: в Индонезии произошло жуткое землетрясение (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Кроме этого, травмы различной степени тяжести получило более 1000 человек, которым приходилось оказывать помощь непосредственно на парковках перед больницами. К сожалению, прогнозируется, что количество жертв будет расти,  так как жители многих деревенских районов до сих пор находятся под завалами зданий и не могут получить помощь. Это связано с тем, что дороги к удаленным регионам острова оказались заваленными деревьями и камнями.

Район, который больше всего пострадал от катаклизма подвержен оползням. Здесь фиксировалась высокая плотность населения, а дома были построены буквально из подручных материалов. В результате землетрясения хлипкие постройки превратились в груды хлама, а люди оказались погребены под ними. Все это осложняет проведение спасательных операций, отметил губернатор.

Сотни погибших и тысячи пострадавших: в Индонезии произошло жуткое землетрясение (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3

В результате произошедшего более 13 000 местных жителей были вынуждены покинуть свои жилища. Еще несколько тысяч домов оказались повреждены.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения была равна 5,6, а его эпицентр был расположен в западной части острова — городе Чианджур, на глубине 10 километров. Землетрясение началось в 13:21 по восточно-индонезийскому времени в понедельник, 21 ноября.

Подземные толчки были настолько мощными, что их почувствовали даже в столице Индонезии — Джакарте, которая расположена в ста километрах от эпицентра. Там людей экстренно эвакуировали из высотных зданий.



Стоит отметить, что в Индонезии, к сожалению, землетрясения происходят очень часто, так как страна находится в так называемой зоне "огненного кольца" — месте концентрации тектонической активности в Тихом океане. К примеру, в 2018 году в результате землетрясения на одном из местных островов погибло более двух тысяч человек.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на Землю упал метеорит. Яркое небесное тело пронеслось в ночном небе Канады и упало в районе Ниагарского водопада.

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