В Киеве мужчина развращал малолетнюю в школьном туалете (ФОТО)

В Киеве мужчина развращал малолетнюю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Киевской области.

В Киеве мужчина развращал школьницу. Фото: из открытых источников.

Как стало известно, в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестный злоумышленник развращал её 8-милетнюю дочь в учебном заведении.

По словам свидетелей инцидента, во время школьной перемены ребёнок зашел в уборную, где находился мужчина. Правонарушитель напугал девочку и начал развращать.

Крики школьницы услышали старшеклассники. Они попытались задержать преступника, однако тот сумел скрыться. Благодаря камерам видеонаблюдения в школе, стражам порядка удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1971 года рождения.

Мужчина был задержан на вокзале при попытке покинуть город Киев. Начато уголовное производство. Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Фото: ГУНП.

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