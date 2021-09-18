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Главная Новости Общество происшествия В Киеве мужчина развращал малолетнюю в школьном туалете (ФОТО)
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В Киеве мужчина развращал малолетнюю в школьном туалете (ФОТО)

Мужчину задержали, когда он попытался покинуть город

сегодня, 22:00
Автор:

Денис Подставной

В Киеве мужчина развращал малолетнюю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Киевской области. 

В Киеве мужчина развращал малолетнюю в школьном туалете (ФОТО)

В Киеве мужчина развращал школьницу. Фото: из открытых источников.

Как стало известно, в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестный злоумышленник развращал её 8-милетнюю дочь в учебном заведении. 

По словам свидетелей инцидента, во время школьной перемены ребёнок зашел в уборную, где находился мужчина. Правонарушитель напугал девочку и начал развращать. 

Крики школьницы услышали старшеклассники. Они попытались задержать преступника, однако тот сумел скрыться. Благодаря камерам видеонаблюдения в школе, стражам порядка удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1971 года рождения. 

Мужчина был задержан на вокзале при попытке покинуть город Киев. Начато уголовное производство. Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. 

В Киеве мужчина развращал малолетнюю в школьном туалете (ФОТО) - фото 2

Фото: ГУНП.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Черкасской области мужчина совершил изнасилование своей падчерицы. О случившемся узнали стражи порядка. Подозреваемый был задержан и теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы. Также начато досудебное расследование в отношении матери потерпевшей. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Херсоне домашняя собака породы алабай напала на маленькую девочку. Животное нанесло серьезные ранения школьнице. Прибывшие на место событий медики доставили пострадавшую в больницу. Девочка потеряла много крови и находится в реанимации. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/operativniki-zatrimali-cholovika-yakogo-pidozryuyut-u-rozbeshhenni-malolitnoji-na-stolichnomu-lisovomu-masivi/
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