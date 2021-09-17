В Херсоне алабай напал на маленькую девочку: пострадавшая в реанимации

В Херсоне собака напала на школьницу. Об этом сообщает издание ТСН.

Алабай Фото:pixabay.com.

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 16 сентября. Сообщается, что на 8-летнюю девочку напала соседская собака породы среднеазиатская овчарка Животное нанесло ребёнку серьезные травмы.

Прибывшие на место событий медики госпитализировали потерпевшую. На данный момент она находится в реанимации.

Как рассказала знакомая семьи пострадавшей, школьнице провели операцию, она потеряла много крови. Семья девочки собирает деньги на лечение. Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Великобритании домашняя собака растерзала маленького мальчика. В этот день ребёнок с мамой и её подругой находился в парке. Последняя арендовала вагончик и привязала к нему своего питомца - американского стаффордширского терьера. В какой-то момент мальчишка остался наедине с животным, и оно напало на него. Собака нанесла своей жертве множественные серьезные травмы. Мать услышала крики и вернулась в вагончик, где на полу увидела пятна крови. На место событий поспешили медики.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Индии крокодил съел человека. Сообщается, что в одном из населенных пунктов местный житель отдыхал неподалёку от озера. После того как мужчина не вернулся домой, его начали искать. Поиски продолжались на протяжении нескольких дней, пока фермер не увидел, как крокодил доедает чьи-то останки на берегу водоема. Об инциденте узнали в правоохранительных органах. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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