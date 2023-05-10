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В Кении у жертв секты насильственным методом изымали органы: пастор заставлял верующих голодать

В Кении, в массовых могилах найдено более сотни тел. Часть из них – без внутренних органов. Захоронение обнаружили в апреле этого года. Среди жертв – и дети

сегодня, 10:10
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Автор:

Белоокая Ира

Правоохранители считают, что за этим стоит лидер христианской секты Good News International Church Пол Маккензи Нтенге.

В Кении у жертв секты насильственным методом изымали органы: пастор заставлял верующих голодать

Кения, спасительно-поисковые работы. Фото из открытых источников

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.


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По версии полиции, вышеупомянутый мужчина приказывал верующим голодать, чтобы "встретиться с Иисусом". В судебных документах говорится, что подозреваемые изымали органы у жертв принудительными методами. Голод стал едва ли не главной причиной смерти пострадавших. Но, несмотря на это, дети, которых обнаружили среди погибших жертв, были задушены и избиты.

"Посмертные отчеты установили отсутствие органов в некоторых телах эксгумированных жертв. Считается, что торговля органами человеческого тела была скоординирована с участием нескольких человек", — сказал главный инспектор Мартин Мунене.

Арестованные лица, подельники пастора, получали якобы от его последователей немалые деньги. В общей сложности подтверждено 112 случаев гибели верующих. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Читайте на сайте "Комментарии", — Руководитель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин утверждает, что его наемники не стоят за казнью украинского военного, которому отрезали голову. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN. Российские соцсети сообщают, что видео, где украинскому пленнику отрезают голову, были сняты вблизи Бахмута. Поэтому подозрения в подобных преступных действиях упали на наемников группы "Вагнера", ведущих боевые действия вблизи украинского города.

Шла речь на портале "Комментарии" и о том, — повлияла ли жестокая казнь военнопленного на желание украинцев воевать: опрос Большинство граждан считают, что жестокое убийство украинского военного увеличило дух украинцев воевать против российской армии.



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