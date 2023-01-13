logo

BTC/USD

18858.07

ETH/USD

1413.63

LTC/USD

85.41

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

42.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Израиле мужчина умер жуткой смертью во время прогулки с собакой: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Израиле мужчина умер жуткой смертью во время прогулки с собакой: подробности

Труп внезапно обнаружили дети, которые вышли прогуляться. На данный момент, с ними работают психологи.

сегодня, 04:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Анна Нестерова

Страшная трагедия произошла в центральной части Израиля в четверг, 12 января. Так, сообщается о том, что местный 47-летний житель пошел выгуливать собаку на близлежащие сельскохозяйственные поля.

В Израиле мужчина умер жуткой смертью во время прогулки с собакой: подробности

Страшная смерть/ Иллюстрационное фото

Ни о чем не подозревающий мужчина играл со своим питомцем, как вдруг началась непогода — поднялся ветер, а небо затянули тучи. Внезапно израильтянина поразил мощный разряд молнии и он скончался на месте происшествия.

Бездыханное тело мужчины обнаружили дети, которые вышли погулять на поле. Прибывшие на место происшествия медики сразу же заметили на теле мужчины множественные ожоги, которые похожи на те, которые остаются после удара молнии.

Пострадавший находился без сознания и у него не прослеживался пульс. Медики доставили мужчину в местную больницу и пытались его реанимировать, однако, к сожалению, у них ничего не получилось.

Стоит отметить, что ежегодно от ударов молнии в мире погибает около 20 тысяч человек и столько же получают страшные травмы. Лишь единицам удается пережить прямой удар молнии и выжить.

Ранее "Комментарии" писали: В США мужчина съел лицо старика в метро: причина шокирует (ФОТО, ВИДЕО). Злоумышленника задержали. Пострадавший получил колоссальные травмы и ему понадобилась экстренная медпомощь.

Читайте такжеВ Индии во время пикника мужчина умер страшной смертью: причина шокирует. Мужчине, к сожалению, никто не смог помочь, а его друзья попросту убежали с места происшествия. Сообщается, что прибывшие по вызову правоохранители, медики и сотрудники Департамента лесного хозяйства были шокированные увиденным — они обнаружили изуродованный труп мужчины и передали его родственникам.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!