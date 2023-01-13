В Израиле мужчина умер жуткой смертью во время прогулки с собакой: подробности

Страшная трагедия произошла в центральной части Израиля в четверг, 12 января. Так, сообщается о том, что местный 47-летний житель пошел выгуливать собаку на близлежащие сельскохозяйственные поля.

Страшная смерть/ Иллюстрационное фото

Ни о чем не подозревающий мужчина играл со своим питомцем, как вдруг началась непогода — поднялся ветер, а небо затянули тучи. Внезапно израильтянина поразил мощный разряд молнии и он скончался на месте происшествия.

Бездыханное тело мужчины обнаружили дети, которые вышли погулять на поле. Прибывшие на место происшествия медики сразу же заметили на теле мужчины множественные ожоги, которые похожи на те, которые остаются после удара молнии.

Пострадавший находился без сознания и у него не прослеживался пульс. Медики доставили мужчину в местную больницу и пытались его реанимировать, однако, к сожалению, у них ничего не получилось.

Стоит отметить, что ежегодно от ударов молнии в мире погибает около 20 тысяч человек и столько же получают страшные травмы. Лишь единицам удается пережить прямой удар молнии и выжить.

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Читайте также: В Индии во время пикника мужчина умер страшной смертью: причина шокирует. Мужчине, к сожалению, никто не смог помочь, а его друзья попросту убежали с места происшествия. Сообщается, что прибывшие по вызову правоохранители, медики и сотрудники Департамента лесного хозяйства были шокированные увиденным — они обнаружили изуродованный труп мужчины и передали его родственникам.

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