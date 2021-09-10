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Главная Новости Общество происшествия В Херсоне пропавшего мужчину обнаружили мёртвым
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В Херсоне пропавшего мужчину обнаружили мёртвым

Мужчина занимался подводной рыбалкой

сегодня, 13:11
Автор:

Денис Подставной

В Херсоне рыбак, которого искали на протяжении суток был обнаружен мёртвым. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Херсонской области. 

В Херсоне пропавшего мужчину обнаружили мёртвым

Водолаз. Фото: ГСЧС.

Как стало известно, инцидент произошел 8 сентября в городе Херсон. Спасателям поступило сообщение о том, что в районе набережной в реке Днепр пропал человек. Он занимался подводной рыбалкой. 

Поисками пропавшего занимались водолазы аварийно-спасательного отряда спецназначения областного ГСЧС. На следующий день водолазами было обнаружено бездыханное тело утонувшего рыбака. 

На данный момент следственно-оперативной группой устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Тернопольской области на свалке обнаружили останки человека. Вероятно они принадлежат парню, который пропал без вести 17 лет назад. Сообщается, что на момент смерти ему было 16 лет. Парень со своими друзьями занимался воровством металла из трансформатора. В какой-то момент его сильно ударило током. От полученных травм юноша скончался на месте. Один из участников тех событий признался в том, что он вместе с друзьями спрятал тело погибшего. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Кировоградской области пропавшая 16-летняя девушка была обнаружена мёртвой. Её труп нашли в заброшенном колодце. По словам сотрудников правоохранительных органов, на теле погибшей были обнаружены следы насильственной смерти. Точная причина её смерти будет известна после проведения судмедэкспертизы. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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Источник: https://ks.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/19260.html
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