logo

BTC/USD

38668.43

ETH/USD

2704.88

LTC/USD

109.68

USD/UAH

30.10

EUR/UAH

34.00

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Донецкой области сепаратисты обстреляли детский сад и жилые дома (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Донецкой области сепаратисты обстреляли детский сад и жилые дома (ВИДЕО)

В Донецкой области под обстрел попали жилые дома и детсад

сегодня, 17:35
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:








Сепаратисты продолжают обстрелы. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В Донецкой области сепаратисты обстреляли детский сад и жилые дома (ВИДЕО)

Обстрелы в Донецкой области. Фото - Нацполиция

В Зеленополье (Донецкая область), которое находится в пяти километрах от линии разграничения, под обстрел попали жилые дома и детский сад. 

В момент обстрела четверо детей вместе воспитателями прятались в подвале садика. В настоящее время малышей уже забрали родители. 

Кроме того, один из снарядов попал прямо в жилой дом, где находились пожилые супруги. Инцидент произошел на улице Юбилейной. 

В Николаевке снаряд угодил в дом. Ранения получила мирная жительница.

На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они документируют последствия обстрелов, а также помогают местным жителям. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Михаил Федоров официально подтвердил факт очередной кибератаки в Украину. По информации министра, сейчас в Украине происходит очередная DDoS-атака. 

Читайте также о том, что Папа Римский сделал заявление о ситуации в Украине. Он сказал,  что угроза войны в Украине вызывает боль в сердце. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что США направят союзникам в Балтии истребители F-35 и военных. Дополнительный персонал временно перебазируется, чтобы успокоить наших союзников по НАТО. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

"Комментарии" сообщали о том, что Зеленский потребовал от РФ гарантии безопасности для Украины. Ранее президент Украины заявлял, что архитектура безопасности в Европе нуждается в безопасности. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4450485-na-donbasse-pod-obstrel-separatystov-popal-detsad
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!