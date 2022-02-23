В Донецкой области сепаратисты обстреляли детский сад и жилые дома (ВИДЕО)



















Сепаратисты продолжают обстрелы. Об этом пишет издание Корреспондент.

Обстрелы в Донецкой области. Фото - Нацполиция

В Зеленополье (Донецкая область), которое находится в пяти километрах от линии разграничения, под обстрел попали жилые дома и детский сад.

В момент обстрела четверо детей вместе воспитателями прятались в подвале садика. В настоящее время малышей уже забрали родители.

Кроме того, один из снарядов попал прямо в жилой дом, где находились пожилые супруги. Инцидент произошел на улице Юбилейной.

В Николаевке снаряд угодил в дом. Ранения получила мирная жительница.

На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они документируют последствия обстрелов, а также помогают местным жителям.

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