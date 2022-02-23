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США направят союзникам в Балтии истребители F-35 и военных

Дополнительный персонал временно перебазируется, чтобы успокоить наших союзников по НАТО

сегодня, 17:05
Автор:

Кравцев Сергей
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США отправят 800 пехотинцев в страны Балтии. Также в планах разместить до восьми истребителей F-35 в несколько оперативных пунктов по линии восточного фланга НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Hill".

США направят союзникам в Балтии истребители F-35 и военных

США направят в страны Балтии истребители F-35 и военных. Фото: Getty Images

Изданию стало известно, что укрепление произойдет за счет летчиков и сухопутных войск. Они должны сместиться "на северо-восточный и юго-восточный фланги НАТО". Такая операция должна быть проведена в самые ближайшие дни. Завершится она должна в конце этой недели.

Силы включают: оперативную группу пехоты, приблизительно 800 человек. Они сейчас располагаются в Италии и прибудут в Балтийский регион. 8 истребителей F-35 сегодня базируются в Германии. Они также будут переброшены в страны Балтии. Кроме этого, из Германии прибудут 20 вертолетов AH-64 Apache. Еще таких же 12 вертолетов ожидает Польша. Они прибудут из Греции.

Такая перебазировка сил временная. На такой шаг в НАТО пошли для того, чтобы успокоить союзников, которые обеспокоены ситуацией на украинской границе, где Россия откровенно угрожает войной. Чтобы ситуация в странах Балтии оставалась стабильно США инициировали переброску дополнительных сил. 

Читайте также на портале "Комментарии" — секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, насколько Украина готова прийти к тому решению, чтобы ввести военное положение по всей стране. По словам Данилова, решение о венном положении будет приниматься после того, как в этом будет необходимость после открытой атаки России, когда страну нужно будет переводить на военные рельсы.



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Источник: https://thehill.com/policy/defense/595364-biden-orders-more-us-troops-to-eastern-europe-amid-russia-ukraine-tensions
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