Михаил Федоров официально подтвердил факт очередной кибератаки в Украину

Рубрики
МЕНЮ
Людмила Слободенюк
Как уже ранее писал портал "Комментарии", сейчас в Украине перестали работать несколько государственных сайтов. В частности, это сайты Кабмина, Верховной Рады, СБУ и МИДа. Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, кибератака на украинские ресурсы началась в 16.00, 23 февраля.
Кибератака на Украину. Фото из открытых источников
Также об атаке на свой сайт в Twitter сообщили редакторы СМИ- "24 канал".
Напомним, накануне о возможной кибератаке сообщали специалисты правительственной команды по реагированию на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.
Это уже не первая DDoS-атака на наше государство. 15 февраля хакеры совершили нападение на официальные сайты Минобороны и ВСУ. Также пострадали Ощадбанк, ПриватБанк и портал "Дия". Правоохранители тогда ценили такую атаку в миллионы долларов и опровергли информацию, что данные украинцев пострадали.
Ранее, 14 января, хакеры совершили атаку на ряд правительственных сайтов Украины и заблокировали их работу. Тогда на сайтах обнародовались сообщения с угрозами и информацией о похищении личных данных украинцев. Однако в спецслужбах эти сообщения были опровергнуты.Читайте также: Зеленский требует от РФ гарантии безопасности для Украины
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости