Михаил Федоров официально подтвердил факт очередной кибератаки в Украину

Как уже ранее писал портал "Комментарии", сейчас в Украине перестали работать несколько государственных сайтов. В частности, это сайты Кабмина, Верховной Рады, СБУ и МИДа. Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, кибератака на украинские ресурсы началась в 16.00, 23 февраля.

Кибератака на Украину. Фото из открытых источников

"Приблизительно с 16.00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам Верховной Рады (уже работает), КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации вреда от атаки. Портал и мобильное приложение "Дия" успешно преодолевают текущую атаку и продолжают работать стабильно", — сообщил Федоров.

Также об атаке на свой сайт в Twitter сообщили редакторы СМИ- "24 канал".

Напомним, накануне о возможной кибератаке сообщали специалисты правительственной команды по реагированию на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

Это уже не первая DDoS-атака на наше государство. 15 февраля хакеры совершили нападение на официальные сайты Минобороны и ВСУ. Также пострадали Ощадбанк, ПриватБанк и портал "Дия". Правоохранители тогда ценили такую атаку в миллионы долларов и опровергли информацию, что данные украинцев пострадали.

Ранее, 14 января, хакеры совершили атаку на ряд правительственных сайтов Украины и заблокировали их работу. Тогда на сайтах обнародовались сообщения с угрозами и информацией о похищении личных данных украинцев. Однако в спецслужбах эти сообщения были опровергнуты.

Читайте также:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!