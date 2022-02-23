"У меня очень болит сердце": Папа Римский сделал заявление о ситуации в Украине

Папа Римский Франциск заявил в среду, 23 февраля, что угроза войны в Украине вызвала "большую боль в моем сердце" и осудил действия, которые "дестабилизируют сосуществование между народами и дискредитируют международное право". Об этом сообщает Reuters.

Папа Франциск проводит недельную общую аудиенцию в Зале Павла VI в Ватикане - Reuters

Соединенные Штаты и их союзники обвинили Россию в грубом нарушении международного права, вводя войска в сепаратистские регионы Востока и признавая Донецкую и Луганскую области независимыми республиками.

Франциск, произнося мрачным тоном в конце своей еженедельной всеобщей аудиенции, также призвал политиков "серьезно проверить совесть перед Богом" по поводу последствий своих действий.

Он провозгласил среду 2 марта этого года Международным днем ​​поста и молитвы за мир. Он осудил "дьявольскую нелепость насилия" и попросил Мадонну, "королевую миру, спасти мир от безумия войны".

"У меня очень болит сердце из-за ухудшения ситуации в Украине. Я призываю все стороны воздерживаться от любых действий, которые могут спровоцировать еще больше страданий для населения, дестабилизируя сосуществование между нациями и дискредитируя международное право ", – сказал Франциск, добавив, что он, как и многие во всем мире, переживает и волнуется, поскольку миру угрожают интересы партий.

Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания, Австралия, Канада и Япония объявили о планах нацелить санкции на банки и элиту, в то время как Германия остановила крупный проект газопровода из России из-за одного из худших кризисов безопасности в Европе за последние десятилетия.

Франциск во второй раз объявил Международный день молитвы о мире в Украине. Первый был 26 января.

"Иисус учил нас, что мы должны реагировать на дьявольскую нелепость насилия оружием Божьим, молитвой и постом", – сказал Франциск в среду, 23 февраля.

Как сообщали ранее "Комментарии", Папа Римский объяснил, как можно избежать вооруженного конфликта.

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