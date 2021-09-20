В Днепропетровской области на трассе нашли скелет женщины: подробности (ФОТО)

На Днепропетровщине, прямо на автостраде, которая в направлении больших индустриальных центров проходит через территорию края, обнаружили остатки человека. Об этом пишет издание Информатор, не раскрывая своих информаторов.

Скелет лежал накрытый вещами на обочине недалеко от заправки (фото "Информатор")

Эту неожиданную находку обнаружили в минувшее воскресенье. Человеческие останки были прикрыты оставленной одеждой и находились в начале лесной дубравы, рядом с автозаправкой у населенного пункта Горького.

Полицейские, выехавшие на место вызова, предварительно утверждают, что скелет — это все, что осталось от какой-то неизвестной женщины. Покойную, возраст, данные, род занятий, проживание — это еще нужно установить. Находку осмотрели оперативники и следователи, а также эксперты.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщило о том, что в Днепропетровской области мужчина выбросил сожительницу из окна многоэтажки. Инцидент произошел в городе Кривой Рог. По словам очевидцев, на улице Покровской, что в Саксаганском районе города. Из окна многоквартирного дома выпала 27-летняя местная жительница. В результате происшествия пострадавшая получила множественные травмы. Она была госпитализирована медиками, которые прибыли на место событий. По предварительным данным, женщину, якобы столкнул из окна ее сожитель.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Днепропетровской области мужчина регулярно насиловал трех своих малолетних дочерей. В правоохранительные органы обратилась за помощью местная жительница, которая рассказала о том, что ее 44-летний муж систематически насилует трех их несовершеннолетних дочерей. На основании собранной доказательной базы, проведенных следственных действий и экспертиз, согласованных с Каменского окружной прокуратурой, главе семейства было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!