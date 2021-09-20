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В Днепропетровской области на трассе нашли скелет женщины: подробности (ФОТО)

Личность умершей пока не установили

20 сентября 2021, 21:35
Автор:

Лиля Воробьева

На Днепропетровщине, прямо на  автостраде, которая в направлении больших индустриальных центров проходит через территорию края, обнаружили остатки человека. Об этом пишет издание Информатор, не раскрывая своих информаторов.

В Днепропетровской области на трассе нашли скелет женщины: подробности (ФОТО)

Скелет лежал накрытый вещами на обочине недалеко от заправки (фото "Информатор")

Эту неожиданную находку обнаружили в минувшее воскресенье. Человеческие останки были прикрыты оставленной одеждой и находились в начале лесной дубравы, рядом с автозаправкой у населенного пункта Горького.

Полицейские, выехавшие на место вызова, предварительно утверждают, что скелет — это все, что осталось от какой-то неизвестной женщины. Покойную, возраст, данные, род занятий, проживание — это еще нужно установить. Находку осмотрели оперативники и следователи, а также эксперты.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщило о том, что в Днепропетровской области мужчина выбросил сожительницу из окна многоэтажки.  Инцидент произошел в городе Кривой Рог. По словам очевидцев, на улице Покровской, что в Саксаганском районе города. Из окна многоквартирного дома выпала 27-летняя местная жительница. В результате происшествия пострадавшая получила множественные травмы. Она была госпитализирована медиками, которые прибыли на место событий. По предварительным данным, женщину, якобы столкнул из окна ее сожитель.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Днепропетровской области мужчина регулярно насиловал трех своих малолетних дочерей.  В правоохранительные органы обратилась за помощью местная жительница, которая рассказала о том, что ее 44-летний муж систематически насилует трех их несовершеннолетних дочерей. На основании собранной доказательной базы, проведенных следственных действий и экспертиз, согласованных с Каменского окружной прокуратурой, главе семейства было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.


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Источник: https://dp.informator.ua/2021/09/20/v-dnepropetrovskoj-oblasti-vozle-azs-neftek-nashli-skelet-zhenshhiny/
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