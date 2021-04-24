В Днепре расстреляли автомобиль, есть жертвы

В Днепре сегодня обстреляли автомобиль Toyota Land Cruiser, мужчина, который находился за рулем, погиб. После этого в городе ввели полицейскую спецоперацию. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы полиции Днепра.



В Днепре обстреляли автомобиль Toyota Land Cruiser. Фото: dnepr.info

Правоохранители рассказали, что пока не известна личность стрелявшего в водителя автомобиля, он быстро скрылся с места происшествия. Мужчина, в которого стреляли умер по дороге в больницу в авто скорой помощи.

Следственный отдел полиции возбудил уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В городе ввели полицейскую спецоперацию.

Ранее "Комментарии" писали, что 12 апреля, в Никополе произошло жестокое нападение на женщину-администратора подпольного игрового клуба. От полученных многочисленных травм потерпевшая скончалась в больнице, не приходя в сознание. Трагедия случилась в здании по улице Электрометаллургов. По словам источника ресурса, охранник заведения напал на администратора, изнасиловал, ограбил ее, а также забрал все деньги из кассы. Женщине он нанес несколько травм, она получила сотрясение мозга.

Также мы писали, что в Днепре собирал разведданные об подразделениях ВСУ один из шпионов так называемой "ДНР". Задержанный ранее проживал в одном из населенных пунктов оккупированной Донецкой области. В Днепре работал "под прикрытием", являясь представителем непризнанного "Министерства государственной безопасности" так называемой "ДНР". Главной задачей шпиона было отследить перемещение и силовую мощь подразделений украинской армии, которые находятся в Днепропетровской области. Перемещался "агент" на собственном автомобиле, с "кураторами" из ОРДЛО общался с помощью специальных закрытых каналов связи.

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