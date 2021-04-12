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На Днепропетровщине жестоко убили известного волонтера

Чтобы скрыть следы своих преступлений, мужчина поджег помещение, но надышался угарных газов и не смог выбраться наружу

12 апреля 2021, 23:56
Автор:

Ольга Чародий

В понедельник, 12 апреля, в Никополе произошло жестокое нападение на женщину-администратора подпольного игрового клуба. От полученных многочисленных травм потерпевшая скончалась в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщает "Никопольская правда". Трагедия случилась в здании по улице Электрометаллургов. По словам источника ресурса, охранник заведения напал на администратора, изнасиловал, ограбил ее, а также забрал все деньги из кассы. Женщине он нанес несколько травм, она получила сотрясение мозга.

На Днепропетровщине жестоко убили известного волонтера

Убили известного волонтера (фото из открытых источников)

Чтобы скрыть следы своих преступлений, мужчина поджег помещение, но надышался угарных газов и не смог выбраться наружу. Возле двери его обнаружили сотрудники охранной фирмы, которые прибыли, когда сработала сигнализация.

Издание пишет, что жертвой оказалась волонтер Анжела Мончинская, которая с самого начала войны вместе с другими волонтерами ездила на фронт и помогала армии. Ее очень хорошо знали и уважали в ветеранской среде. Анжела награждена медалью "За верность украинскому народу".

Напомним, Шевченковский районный суд Киева вынес приговор по делу об убийстве известной киевской стилистки, владелицы салона красоты Екатерины Положай, совершенное в ноябре 2015 года.

Тело 37-летней женщины со следами насильственной смерти было обнаружено 19 ноября 2015 года в Шевченковском районе столицы в ее собственном салоне. Следствие установило, что бывший муж потерпевшей на почве неприязненных отношений тщательно спланировал и организовал ее убийство, точно зная распорядок дня Екатерины и маршруты ее передвижения по городу. Ее бывшего мужа признали виновным в преступлении и приговорили к пожизненному заключению.


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Источник: http://www.nikopolpravda.com.ua/?p=3731
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