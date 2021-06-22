В Дании осквернили памятник Тарасу Шевченко: при чем здесь футбол и Россия

Футбольные баталии на Евро-2020 выходят из-под контроля и постепенно превращаются в политические. Такой вывод можно сделать из сообщения украинских дипломатов, работающих в посольстве Дании, о факте вандализма над одним из местных памятников украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко.



Памятник Кобзарю в Копенгагене разукрасили в триколор. Фото: Посольство Украины в Дании

Неприятный инцидент произошел в столице Дании, Копенгагене. По информации дипломатической организации, бюст великого Кобзаря был раскрашен в белый, синий и красный цвета. Как известно, именно такая расцветка характерна для российского государственного флага (в народе более известен как "триколор").

Помимо упражнений в художестве, осквернившие памятник также оставили на нем несколько надписей. Все они характерны для российской пропаганды против Украины. Здесь и утверждения о якобы российском Крыме, и негативный посыл для Североатлантического альянса ("К черту НАТО" — самый мягкий вариант перевода одной из надписей), и привычное обвинение других в нацизме.

Также на одной из сторон постамента виднеется надпись "Rus Land" ("российская земля"), что не оставляет сомнений в "авторстве" таких "рисунков".

К слову, украинские дипломаты уже высказали свое недовольство и публично осудили подобные провокации, направленные против Украины. При этом они отмечают, что такой вандализм лишний раз показывает Европе и европейцам, что в РФ ведут целенаправленное преследование Украины по всех фронтах.

Также в посольстве пообещали обратиться к датским правоохранителям, дабы найти виновных в произошедшем.

Добавим, что скорее всего "художества" были нанесены на памятник Тарасу Шевченку в ночь с воскресенья на понедельник. Это был канун последнего матча сборной России на футбольном чемпионате "Евро-2020". Его, к слову, россияне проиграли с разгромным счетом 4:1 в пользу Дании.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что вандалы испортили памятнику Кобзарю в Ивано-Франковской области. Как неизвестные поиздевались над скульптурой украинского классика, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, сколько всего памятников Тарасу Шевченку установлено по всему миру.

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