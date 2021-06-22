В Дании осквернили памятник Тарасу Шевченко: при чем здесь футбол и Россия

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Вечканова Елена
Футбольные
баталии на Евро-2020 выходят из-под контроля и постепенно превращаются в политические.
Такой вывод можно сделать из сообщения украинских дипломатов, работающих в
посольстве Дании, о факте вандализма над одним из местных памятников
украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко.
Памятник Кобзарю в Копенгагене разукрасили в триколор. Фото: Посольство Украины в Дании
Неприятный инцидент
произошел в столице Дании, Копенгагене. По информации дипломатической организации,
бюст великого Кобзаря был раскрашен в белый, синий и красный цвета. Как
известно, именно такая расцветка характерна для российского государственного
флага (в народе более известен как "триколор").
Помимо упражнений
в художестве, осквернившие памятник также оставили на нем несколько надписей. Все
они характерны для российской пропаганды против Украины. Здесь и утверждения о
якобы российском Крыме, и негативный посыл для Североатлантического альянса ("К
черту НАТО" — самый мягкий вариант перевода одной из надписей), и привычное
обвинение других в нацизме.
Также на одной из
сторон постамента виднеется надпись "Rus Land" ("российская земля"), что не оставляет сомнений
в "авторстве" таких "рисунков".
К слову, украинские
дипломаты уже высказали свое недовольство и публично осудили подобные провокации,
направленные против Украины. При этом они отмечают, что такой вандализм лишний
раз показывает Европе и европейцам, что в РФ ведут целенаправленное
преследование Украины по всех фронтах.
Также в
посольстве пообещали обратиться к датским правоохранителям, дабы найти виновных
в произошедшем.
Добавим, что
скорее всего "художества" были нанесены на памятник Тарасу Шевченку в ночь с
воскресенья на понедельник. Это был канун последнего матча сборной России на
футбольном чемпионате "Евро-2020". Его, к слову, россияне проиграли с
разгромным счетом 4:1 в пользу Дании.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что вандалы испортили памятнику Кобзарю в Ивано-Франковской области. Как
неизвестные поиздевались над скульптурой украинского классика, читайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, сколько всего памятников Тарасу Шевченку установлено по всему миру.
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