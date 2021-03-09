В МИД зафиксировали мировой рекорд по количеству памятников Шевченко

Язык
Coinspot 09.03.2021
BTC/USD
53910.03
ETH/USD
1821.03
LTC/USD
197.89
НБУ 09.03.2021
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.25
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Лиза Снисар
В пресс-службе МИД Украины сообщили, что официально количество установленных украинскому поэту Тарасу Шевченко памятников в мире стало рекордным по всему миру, говорится на сайте ведомства.
В МИД зарегистрировали рекорд по количеству памятников Шевченко - фото из открытых источников
Таким образом, "Книга рекордов Украины" зафиксировала, что в мире установлено 1167 памятников Тарасу Шевченко. Из них 99 — в 44 зарубежных странах и 1068 — в Украине.
Министерство сообщило, что в течение года тщательно собирало информацию о количестве памятников вместе с областными государственными администрациями, посольствами Украины и украинскими общинами за рубежом.
Отмечается, что международную экспертизу заявки и анализ доказательной базы провел Национальный проект "Книга рекордов Украины". Заявка на рекорд подается за 4 месяца до объявления результатов. Анализ, экспертиза и соответствие рекорда проводится вместе с представителями и партнерами "Книги рекордов" в мире.
Напомним, что сегодня, 9 марта, исполняется 207 лет со дня рождения великого украинского поэта и художника Тараса Шевченко.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Сербии более двух месяцев не могут официально открыть первый в стране бюст украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Причина, как считают местные власти, – пандемия коронавирусной инфекции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости