В МИД зафиксировали мировой рекорд по количеству памятников Шевченко

В пресс-службе МИД Украины сообщили, что официально количество установленных украинскому поэту Тарасу Шевченко памятников в мире стало рекордным по всему миру, говорится на сайте ведомства. В МИД зарегистрировали рекорд по количеству памятников Шевченко - фото из открытых источников Таким образом, "Книга рекордов Украины" зафиксировала, что в мире установлено 1167 памятников Тарасу Шевченко. Из них 99 — в 44 зарубежных странах и 1068 — в Украине.

Министерство сообщило, что в течение года тщательно собирало информацию о количестве памятников вместе с областными государственными администрациями, посольствами Украины и украинскими общинами за рубежом. "Мы хотели сделать Тараса Григорьевича Шевченко мировым рекордсменом и подчеркнуть, что Украина — там, где мы живем, говорим на нашем языке, помним нашу историю и исповедуем наши ценности. Украина там, где Шевченко. В наших сердцах, в памятниках, как символ борьбы за свободу, права и свободы", — подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на церемонии вручения мирового рекорда. Отмечается, что международную экспертизу заявки и анализ доказательной базы провел Национальный проект "Книга рекордов Украины". Заявка на рекорд подается за 4 месяца до объявления результатов. Анализ, экспертиза и соответствие рекорда проводится вместе с представителями и партнерами "Книги рекордов" в мире.

Напомним, что сегодня, 9 марта, исполняется 207 лет со дня рождения великого украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Как ранее сообщали "Комментарии", в Сербии более двух месяцев не могут официально открыть первый в стране бюст украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Причина, как считают местные власти, – пандемия коронавирусной инфекции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!