logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.03.2021

BTC/USD

48172.92

ETH/USD

1492.93

LTC/USD

177.37

НБУ 05.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Кобзарь без головы: в Ивано-Франковской области осквернили памятник (ФОТОФАКТ)
commentss НОВОСТИ Все новости

Кобзарь без головы: в Ивано-Франковской области осквернили памятник (ФОТОФАКТ)

Таким образом вандалы «поздравили» Кобзаря с наступающим днем рождения

сегодня, 15:57
Автор:

Вечканова Елена

Ивано-Франковская община полна возмущена — в селе Подпечеры неизвестные хулиганы осквернили памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко. Об инциденте сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Кобзарь без головы: в Ивано-Франковской области осквернили памятник (ФОТОФАКТ)

Кобзар успел кому-то насолить. Фото иллюстративное

Как пояснил чиновник, скульптура находилась возле сельского дома культуры. Вандал (или группа вандалов) отрезали бронзовому Шевченко голову, оставив ее вблизи бюста. Марцинкив считает подобные действия реальной провокацией. По мнению местного политика, таким образом хулиганы попытались выразить свое отношение к великому Кобзарю, "приурочив" обезглавливание к грядущей годовщине со дня рождения Шевченко.

Кобзарь без головы: в Ивано-Франковской области осквернили памятник (ФОТОФАКТ) - фото 2
Кобзарь без головы: в Ивано-Франковской области осквернили памятник (ФОТОФАКТ) - фото 3

В комментариях к сообщению на Facebook собралось немало недовольных украинцев, которые полностью разделяют возмущение главы Ивано-Франковска. Так, по мнению пользовательницы Светланы Вислобицкой, хуже всего, то, что сегодня в отношении хулиганов значительных мер наказания не применят.

"А сделали бы это лет так 30 назад с "вождем", не было бы человека, сгноили бы в тюрьме, детей и внуков бы опозорили", — пишет женщина.

Многие другие местные жители называют этот инцидент политическим терроризмом — из-за приближения Шевченковских дней, и не понимают, как вообще можно так относиться к памяти великого украинца.

"А нынешняя молодежь знает, кто такой Шевченко? Спросите, скажут — футболист. Ничего не учат ни в школе, ни в семье, вот они слоняются и делают такие страшные вещи. От этих соцсетей ни ума, ни человеческого достоинства не наберутся", — убеждена еще одна Facebook-юзерка Наталья Беренда.

Руслан Марцинкив уже пообещал, что сотрудники местной полиции сделают все возможное, чтобы найти вандалов и достойно их наказать.

Ранее "Комментарии" рассказывали о проблемах с памятником Шевченко в Сербии — местная власть объяснила, почему не получается установить бюст.

Также на портале можно узнать о невероятном курьез боевиков "ДНР", которые использовали для памятника своим военным фотографию украинского солдата.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/photos/pcb.3895685613787825/3895685397121180
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ