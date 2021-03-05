Кобзарь без головы: в Ивано-Франковской области осквернили памятник (ФОТОФАКТ)

Ивано-Франковская община полна возмущена — в селе Подпечеры неизвестные хулиганы осквернили памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко. Об инциденте сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Кобзар успел кому-то насолить. Фото иллюстративное

Как пояснил чиновник, скульптура находилась возле сельского дома культуры. Вандал (или группа вандалов) отрезали бронзовому Шевченко голову, оставив ее вблизи бюста. Марцинкив считает подобные действия реальной провокацией. По мнению местного политика, таким образом хулиганы попытались выразить свое отношение к великому Кобзарю, "приурочив" обезглавливание к грядущей годовщине со дня рождения Шевченко.

В комментариях к сообщению на Facebook собралось немало недовольных украинцев, которые полностью разделяют возмущение главы Ивано-Франковска. Так, по мнению пользовательницы Светланы Вислобицкой, хуже всего, то, что сегодня в отношении хулиганов значительных мер наказания не применят.

"А сделали бы это лет так 30 назад с "вождем", не было бы человека, сгноили бы в тюрьме, детей и внуков бы опозорили", — пишет женщина.

Многие другие местные жители называют этот инцидент политическим терроризмом — из-за приближения Шевченковских дней, и не понимают, как вообще можно так относиться к памяти великого украинца.

"А нынешняя молодежь знает, кто такой Шевченко? Спросите, скажут — футболист. Ничего не учат ни в школе, ни в семье, вот они слоняются и делают такие страшные вещи. От этих соцсетей ни ума, ни человеческого достоинства не наберутся", — убеждена еще одна Facebook -юзерка Наталья Беренда.

Руслан Марцинкив уже пообещал, что сотрудники местной полиции сделают все возможное, чтобы найти вандалов и достойно их наказать.

Ранее "Комментарии" рассказывали о проблемах с памятником Шевченко в Сербии — местная власть объяснила, почему не получается установить бюст.

Также на портале можно узнать о невероятном курьез боевиков "ДНР", которые использовали для памятника своим военным фотографию украинского солдата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!