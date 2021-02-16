В Дебальцево использовали снимок украинского солдата для памятника боевикам "ДНР" (ФОТО)

Боевики самопровозглашенной "ДНР" в очередной раз попали в скандал, однако теперь — внутренний. По сообщению журналиста Дениса Казанцева в Facebook, в оккупированном Дебальцево оккупанты решили установить памятник своим погибшим солдатам. В качестве иллюстрации они использовали фото с военным на фоне местного вокзала. Однако оказалось, что на снимке изображен украинский воин.

Памятник с этим снимком украинского воина поставили в "ДНР". Фото: Мустафа Найем

Казанцев на личной странице разместил скрин сообщению возмущенного такой "халатностью" одного из боевиков "ДНР", местного публициста Евгения Тинянского.

Именно Тинянский обратил внимание на то, что на памятнике размещена фотография украинского военного. К тому же, человек ужасно недоволен тем, что изображение, собственно, сделано украинским общественным и политическим деятелем, журналистом Мустафой Найемом.

"А теперь представьте себе — на мемориале нашим бойцам изображено фото вражеского солдата, а автор фото — вражеский депутат Найем, который сделал его во время оккупации Дебальцево", — написал Тинянский.





Понятно, что человек, который находится на стороне самопровозглашенной республики, искажает действительность под свои факты. Именно поэтому "вражеские солдаты" здесь украинцы, как и "оккупация Дебальцево" — подконтрольность украинской армии. К сожалению, Дебальцево находится под контролем российских боевиков с 19 февраля 2015.

Журналист Денис Казанцев отметил Мустафу Найема в своей публикации на Facebook и в шутку предложил потребовать от "ДНР" компенсации за нарушение авторских прав. Найем разместил в комментариях оригинал фото, отметив, что оно сделано за несколько часов до того, как в город ворвались оккупанты.





В любом случае нестандартная новость привлекла внимание пользователей соцсети. Многие шутит, что проектированием памятника полностью занимались украинские шпионы. "Комментарии" сделали подборку самых ярких реакций.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что в России сделали заявление о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, на портале можно найти снимки с "Изоляции" — жуткой тюрьмы боевиков "ДНР".

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