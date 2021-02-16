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В Дебальцево использовали снимок украинского солдата для памятника боевикам "ДНР" (ФОТО)

Авторство фото принадлежит журналисту и политику Мустафе Найему

сегодня, 12:55
Автор:

Вечканова Елена

Боевики самопровозглашенной "ДНР" в очередной раз попали в скандал, однако теперь — внутренний. По сообщению журналиста Дениса Казанцева в Facebook, в оккупированном Дебальцево оккупанты решили установить памятник своим погибшим солдатам. В качестве иллюстрации они использовали фото с военным на фоне местного вокзала. Однако оказалось, что на снимке изображен украинский воин.

В Дебальцево использовали снимок украинского солдата для памятника боевикам "ДНР" (ФОТО)

Памятник с этим снимком украинского воина поставили в "ДНР". Фото: Мустафа Найем

Казанцев на личной странице разместил скрин сообщению возмущенного такой "халатностью" одного из боевиков "ДНР", местного публициста Евгения Тинянского.

В Дебальцево использовали снимок украинского солдата для памятника боевикам ”ДНР” (ФОТО) - фото 2
В Дебальцево использовали снимок украинского солдата для памятника боевикам ”ДНР” (ФОТО) - фото 3

Именно Тинянский обратил внимание на то, что на памятнике размещена фотография украинского военного. К тому же, человек ужасно недоволен тем, что изображение, собственно, сделано украинским общественным и политическим деятелем, журналистом Мустафой Найемом.

"А теперь представьте себе — на мемориале нашим бойцам изображено фото вражеского солдата, а автор фото — вражеский депутат Найем, который сделал его во время оккупации Дебальцево", — написал Тинянский.

В Дебальцево использовали снимок украинского солдата для памятника боевикам ”ДНР” (ФОТО) - фото 4

Понятно, что человек, который находится на стороне самопровозглашенной республики, искажает действительность под свои факты. Именно поэтому "вражеские солдаты" здесь украинцы, как и "оккупация Дебальцево" — подконтрольность украинской армии. К сожалению, Дебальцево находится под контролем российских боевиков с 19 февраля 2015.

Журналист Денис Казанцев отметил Мустафу Найема в своей публикации на Facebook и в шутку предложил потребовать от "ДНР" компенсации за нарушение авторских прав. Найем разместил в комментариях оригинал фото, отметив, что оно сделано за несколько часов до того, как в город ворвались оккупанты.

В Дебальцево использовали снимок украинского солдата для памятника боевикам ”ДНР” (ФОТО) - фото 5

В любом случае нестандартная новость привлекла внимание пользователей соцсети. Многие шутит, что проектированием памятника полностью занимались украинские шпионы. "Комментарии" сделали подборку самых ярких реакций.

В Дебальцево использовали снимок украинского солдата для памятника боевикам ”ДНР” (ФОТО) - фото 6
В Дебальцево использовали снимок украинского солдата для памятника боевикам ”ДНР” (ФОТО) - фото 7
В Дебальцево использовали снимок украинского солдата для памятника боевикам ”ДНР” (ФОТО) - фото 8
В Дебальцево использовали снимок украинского солдата для памятника боевикам ”ДНР” (ФОТО) - фото 9
В Дебальцево использовали снимок украинского солдата для памятника боевикам ”ДНР” (ФОТО) - фото 10
В Дебальцево использовали снимок украинского солдата для памятника боевикам ”ДНР” (ФОТО) - фото 11
В Дебальцево использовали снимок украинского солдата для памятника боевикам ”ДНР” (ФОТО) - фото 12
В Дебальцево использовали снимок украинского солдата для памятника боевикам ”ДНР” (ФОТО) - фото 13

Ранее "Комментарии" рассказывали, что в России сделали заявление о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, на портале можно найти снимки с "Изоляции" — жуткой тюрьмы боевиков "ДНР".


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Источник: https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/3786933528052798
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