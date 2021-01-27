В Сети показали, как выглядит тюрьма «ДНР»: жуткие фото

В Сети появились фото из тюрьмы "Изоляция", расположенной на территории так называемой "ДНР". Считается, что снимки разместил кто-то из администрации "заведения", сообщает Telegram-канал "Украина в шоке".

Тюрьма носит название "Изоляция". Фото иллюстративное: www.chalabala.cz

На фото можно увидеть не только внешний вид тюрьмы, но и "интерьер" отдельных камер. Именно в этих застенках боевики "ДНР" держат и пытают пленных, в том числе и военных.

Условия, конечно, ужасные. Из какой-никакой мебели — только старые стульчики и стол, а также самодельные кровати. Хотя кроватями это назвать трудно: тяжелые каменные глыбы, застеленные тонкими матрасами. Вокруг довольно грязно и, очевидно, сыро.

Подлинность фотографий уже подтвердил украинский писатель и журналист, а также бывший пленный "ДНР" Станислав Асеев. Именно он высказал мнение о том, что снимками поделился кто-то из "верхушки" администрации "Изоляции".

Стоит отметить, что боевики самопровозглашенной "ДНР" устроили тюрьму на территории бывшего арт-центра. Еще раньше на этом месте располагался завод изоляционных материалов. Художественный фонд "Изоляция" был основан Любовью Михайловой, дочерью последнего директора завода времен СССР. Интересно, что в свое время на территории арт-центра размещали свои работы мировые звезды искусства: Даниель Бюрен, Борис Михайлов, Раваэль Лозано-Хеммер и другие.

Впрочем летом 2014 года территория "Изоляции" была захвачена российскими военными, которые утверждали, что помещения используют для хранения гуманитарных грузов. Также "власть" "ДНР" распространяла фейки, что в арт-центре раньше занимались пропагандой порнографии, которая "развращает славян".

Как ранее сообщали "Комментарии", экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак считает, что главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина могут ликвидировать так же, как и его предшественника Александра Захарченка.



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