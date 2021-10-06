В Черновцах в одном из театров COVID-19 косит актеров: подробности

В художественном театральном коллективе областного центра Буковины инфицированно опасным вирусом ковиду подавляющее большинство театральной труппы. Из этого количества работников 10 актеров имеют смертельный ковид-вирус. По этой причине здесь прекращена работа и отменены все спектакли. Об этом сообщает ТСН.

В музыкально-драматическом театре Черновцов вспышка COVID-19 (фото из открытых источников)

Сейчас здесь лечатся от коронавируса 24 творческих работников. Вечером двери Черновицкого храма Мельпомены закрыты, некому выходить на сцену, потому что ведущие артисты больные.

Очаг вируса здесь стал массовым из-за того, что все работники сцены вовремя не самоизолировались, когда сначала обнаружили ковид-вирус в трех их коллег.

В субботу и воскресенье буковинские артисты должны были участвовать в большом театрализованном мероприятии, которое будет проходить по случаю 400-летия Хотинской битвы. Но администрация творческого учреждения пока не уверена, будет ли участвовать в этом фестивале хотя бы небольшая часть их актеров.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Черновцах 100-летняя пациентка выздоровела от Covid-19 . 100-летняя жительница Черновцов вылечилась от коронавируса Covid-19. Женщина проходила лечение в Черновицкой городской больницы, госпитализация для больной стала первой в ее жизни. Отмечается, что на коронавирус женщина заболела вместе с другими членами своей семьи и сначала лечилась от Covid-19 дома. Однако после осложнения ее госпитализировали. В больницу она попала с 30% поражением легких.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Черновцах горела больница, где находятся коронавирусная больные. С огнем боролись на втором этаже медучреждения. Причиной возгорания стала неисправность с кислородным баллоном, что привело к вспышке одной из его труб.

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