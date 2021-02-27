В Черновцах горела больница, где находятся коронавирусные больные: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

27 февраля в одном из медицинских учреждений Черновцов произошел пожар. Один из пациентов городской клинической больницы №1 спасти не смогли. Об этом информируют представители местной власти, а также полицейские.

Пожар в Черновицкой больнице: пострадало отделение для больных COVID-19. Фото иллюстративное

С огнем боролись на втором этаже медучреждения. Причиной возгорания стала неисправность с кислородным баллоном, что привело к вспышке одной из его труб. По крайней мере, именно такую версию сообщают спасатели ГСЧС Украины.

К сожалению, во время чрезвычайной ситуации один из пациентов, который боролся с коронавирусной болезнью, погиб. Еще один мужчина находится в реанимации. По сообщению специалистов, пострадавший получил значительные ожоги. Мэр Черновцов Роман Кличук утверждает, что сейчас врачи борются за то, чтобы стабилизировать его состояние.

"Пожар удалось сразу же локализовать, и соседние палаты не пострадали. Но в них пока стоит ужасный запах, поэтому 20 пациентов из этих палат были эвакуированы в другие больницы", — сообщил чиновник на личной странице в Facebook.

Пожарные смогли быстро ликвидировать возгорание, сейчас на месте ЧС работают полицейские и следователи. Им и придется выяснять все детали происшествия. Впрочем, как добавляет уже упомянутый мэр Черновцов, слухи, которые ходят по городу — о неисправности электрической проводки или масштабном взрыве кислородного баллона — абсолютная выдумка, и доверять им не стоит. Однако некоторые источники сообщают, мол кто-то из пациентов мог устроить самоподжог.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о пожаре, который произошел в начале февраля в инфекционной больнице Запорожья. Тогда огонь унес несколько жизней, в том числе погиб и врач медучреждения. Между прочим, на портале можно найти и информацию о том, кто же виноват в этом трагическом возгорании.

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