В Черновцах горела больница, где находятся коронавирусные больные: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

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Вечканова Елена
27 февраля в одном из медицинских учреждений Черновцов произошел пожар. Один из пациентов городской клинической больницы №1 спасти не смогли. Об этом информируют представители местной власти, а также полицейские.
Пожар в Черновицкой больнице: пострадало отделение для больных COVID-19. Фото иллюстративное
С огнем боролись на втором этаже медучреждения. Причиной возгорания стала неисправность с кислородным баллоном, что привело к вспышке одной из его труб. По крайней мере, именно такую версию сообщают спасатели ГСЧС Украины.
К сожалению, во время чрезвычайной ситуации один из пациентов, который боролся с коронавирусной болезнью, погиб. Еще один мужчина находится в реанимации. По сообщению специалистов, пострадавший получил значительные ожоги. Мэр Черновцов Роман Кличук утверждает, что сейчас врачи борются за то, чтобы стабилизировать его состояние.
Пожарные смогли быстро ликвидировать возгорание, сейчас на месте ЧС работают полицейские и следователи. Им и придется выяснять все детали происшествия. Впрочем, как добавляет уже упомянутый мэр Черновцов, слухи, которые ходят по городу — о неисправности электрической проводки или масштабном взрыве кислородного баллона — абсолютная выдумка, и доверять им не стоит. Однако некоторые источники сообщают, мол кто-то из пациентов мог устроить самоподжог.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о пожаре, который произошел в начале февраля в инфекционной больнице Запорожья. Тогда огонь унес несколько жизней, в том числе погиб и врач медучреждения. Между прочим, на портале можно найти и информацию о том, кто же виноват в этом трагическом возгорании.
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