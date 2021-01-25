logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.01.2021

BTC/USD

34638.82

ETH/USD

1413.03

LTC/USD

144.87

НБУ 25.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В Черкасской области двое мужчин и 10-летний ребенок погибли, провалившись под лёд (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Черкасской области двое мужчин и 10-летний ребенок погибли, провалившись под лёд (Фото)

Тела погибших подняли на поверхность

сегодня, 16:19
Автор:

Гриниченко Дима

В Черкасской области произошла трагедия на Днепре. Трое людей провалились под лёд и погибли, среди них оказался 10-летний ребенок. Тела двух мужчин и ребенка подняли на поверхность спасатели, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В Черкасской области двое мужчин и 10-летний ребенок погибли, провалившись под лёд (Фото)

Фото: ГСЧС

Трагическое происшествие случилось 24 января в селе Бучак Каневского района Черкасской области. Спасателям поступило сообщение о том, что трое людей провалились под лёд в акватории реки Днепр, примерно в 250 метрах от берега.

Речь шла о двух мужчинах и ребенке 2010 года рождения. После получения сигнала спасатели обследовали более одного километра вдоль береговой линии Днепра. На берегу возле места трагедии спасатели обнаружили автомобиль.

На рассвете 25 января к поискам приобщили водолазный отряд и беспилотные летательные аппараты. В 13:40 тела погибших были обнаружены и подняты на поверхность, они оказались жителями города Канев. 

К поисковым работам были привлечены 14 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС.

В ГСЧС призвали граждан воздерживаться от выхода на лед в период оттепели и нестабильных температурных колебаний.

Согласно данным ГСЧС Украины, в 2020 году от чрезвычайных происшествий техногенного, природного и социального характера погибли 170 человек.

Также 305 человек пострадали или получили травмы. 

Рекордное количество чрезвычайных ситуаций в 2020 году зафиксировали в Херсонской (12), Киевской и Одесской (11) областях. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у самого богатого человека Украины Рината Ахметов скончался старший брат Игорь, ему было 59 лет.

Также читайте о том, что в Тернополе обстреляли ребенка, который катался на санках



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/photos/a.369362566414983/5321387871212403/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ