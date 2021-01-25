В Черкасской области двое мужчин и 10-летний ребенок погибли, провалившись под лёд (Фото)

В Черкасской области произошла трагедия на Днепре. Трое людей провалились под лёд и погибли, среди них оказался 10-летний ребенок. Тела двух мужчин и ребенка подняли на поверхность спасатели, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Фото: ГСЧС

Трагическое происшествие случилось 24 января в селе Бучак Каневского района Черкасской области. Спасателям поступило сообщение о том, что трое людей провалились под лёд в акватории реки Днепр, примерно в 250 метрах от берега.

Речь шла о двух мужчинах и ребенке 2010 года рождения. После получения сигнала спасатели обследовали более одного километра вдоль береговой линии Днепра. На берегу возле места трагедии спасатели обнаружили автомобиль.

На рассвете 25 января к поискам приобщили водолазный отряд и беспилотные летательные аппараты. В 13:40 тела погибших были обнаружены и подняты на поверхность, они оказались жителями города Канев.

К поисковым работам были привлечены 14 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС.

В ГСЧС призвали граждан воздерживаться от выхода на лед в период оттепели и нестабильных температурных колебаний.

Согласно данным ГСЧС Украины, в 2020 году от чрезвычайных происшествий техногенного, природного и социального характера погибли 170 человек.

Также 305 человек пострадали или получили травмы.

Рекордное количество чрезвычайных ситуаций в 2020 году зафиксировали в Херсонской (12), Киевской и Одесской (11) областях.

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