У Рината Ахметова умер старший брат

На 60-м году жизни перестало биться сердце Игоря Ахметова — старшего брата украинского предпринимателя, президента футбольного клуба "Шахтер" Рината Ахметова.

Игорь Ахметов /фото: shakhtar.com

Эта печальная новость появилась на официальном сайте ФК "Шахтер". В сообщении не указываются ни причины смерти, ни другие обстоятельства случившегося. Футбольный клуб выразил соболезнования семье и близким людям Игоря Ахметова и также подчеркнул, что на протяжении прошедшего десятилетия этот человек помогал строить современный "Шахтер".

"Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыта и его советов будет сильно не хватать всей семье ФК "Шахтер"", — говорится в сообщении.

Известно, что Игорь Ахметов, как и его отец, работал на шахте (10 лет), из-за чего получил тяжелое профессиональное заболевание, которое вынудило его оставить работу.

В одном из интервью самый богатый человек Украины Ринат Ахметов говорил, что его родной брат болен туберкулезом, у него осталась лишь половинка легкого. Но семья каждый день и каждую минуту боролась за его жизнь, и поэтому он смог победить заболевание.

Напомним, на 49-м году жизни скончался известный украинский дизайнер Сергей Ермаков. Но ни обстоятельства, ни причина его смерти пока неизвестны. Кутюрье работал с такими знаменитостями, как Камалия, Надежда Мейхер, Светлана Лобода и многими другими.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 23-го января скончался легендарный американский телеведущий и журналист Ларри Кинг. Накануне он был госпитализирован в медицинское учреждение в Лос-Анджелесе с коронавирусной инфекцией.

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