На 49-м году жизни скончался известный украинский дизайнер

Утром в среду, 20 января, на 49-м году жизни перестало биться сердце известного дизайнера, одного из самых дорогих украинских кутюрье Сергея Ермакова.

Сергей Ермаков (фото из открытых источников)

Печальную новость на своей странице в социальной сети Facebook несколько часов назад сообщила телеведущая и актриса Светлана Вольнова.

"Умер наш прекрасный, наш удивительный, наш самый талантливый дизайнер Сергей Ермаков, друг мой любимый. 20 января солнечным утром, простите больше писать не могу слишком больно", — говорится в сообщении.

Также Светлана запустила флешмоб памяти известному кутюрье #ripermakov, предложив опубликовать свои фотографии в его нарядах.

Ни обстоятельства, ни причина смерти Сергея Ермакова пока неизвестны.

Стоит отметить, что модный дизайнер сотрудничал с такими популярными знаменитостями, как Светлана Лобода, Дарья Астафьева, Камалия, Надежда Мейхер и другими. Также творчество Сергея Ермакова ценили и за рубежом, в частности такими fashion-эксперты, как Жан-Поль Готье и Вячеслав Зайцев.

Напомним, что Сергей Ермаков начал заниматься творчеством еще в юном возрасте, он мог по несколько часов сидеть и рисовать, а в старших классах уже начал шить выпускные наряды. Однако, с детства у дизайнера был сахарный диабет и проблемы со зрением. В одном из своих интервью в программе "Жизнь известных людей" он рассказал, что с 11 лет имеет первую группу инвалидности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, 16 января, на 82-м году скончался известный музыкальный продюсер Фил Спектор. Мужчина умер в одном из исправительных учреждений Калифорнии, где он отбывал пожизненное заключение за убийство актрисы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!