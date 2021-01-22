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Главная Новости Общество происшествия В Тернополе обстреляли ребенка, катавшегося на санках: что известно
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В Тернополе обстреляли ребенка, катавшегося на санках: что известно

11-летнего мальчика госпитализировали

сегодня, 15:31
Автор:

Елизавета Черных

В пресс-службе Национальной полиции сообщили о том, что в Тернополе обстреляли 11-летнего ребенка. Сообщается, что в момент обстрела мальчик катался на санках неподалеку от учебного заведения. 

В Тернополе обстреляли ребенка, катавшегося на санках: что известно

В Тернополе обстреляли ребенка - фото из открытых источников

По данным правоохранительных органов, медицинские работники диагностировали у пострадавшего ребенка множественные ранения, которые предположительно вызваны огнестрельным оружием. 

Также известно, что во время хирургического вмешательства врачи изъяли из тела мальчика более 30 инородных тел, которые имеют сходство с дробинами. Сообщается, что травмированы и внутренние органы малолетнего ребенка. Сейчас пострадавший находится в одной из столичных больниц, поскольку требует еще одной операции. 

В сообщении полиции также отметили, что в ходе проведения следственно-оперативных действий и обследования прилегающих к месту происшествия территорий, у одного из местных жителей правоохранители выявили гладкоствольное оружие. Сейчас оно отправлено на экспертизу. 

По факту произошедшего, полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство (296 УКУ). 

Ранее "Комментарии" сообщали, что мужчина, которого подозревают в убийстве своего отца, а также друга семьи, назвал причиной жестокой расправы ритуальный обряд. Одесская полиция уже предъявила 30-летнему гражданину подозрение в двойном убийстве. 

Также напомним, что накануне суд огласил приговор 22-летнему Николаю Тарасову, которого обвинили в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. Мужчина приговорен к 15 годам тюремного заключения. Этому не помешала даже попытка суицида, которую совершил подсудимый во время заседания. 



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Источник: https://tp.npu.gov.ua/news/kriminal/za-faktom-travmuvannya-malolitnogo-ternopolyanina-slidchi-rozpochali-kriminalne-provadzhennya
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