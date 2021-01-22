Зверское убийство в Одессе: подозреваемый назвал причиной ритуальный обряд

Мужчина, которого подозревают в лишении жизни своего отца, а также друга семьи, назвал причиной жестокой расправы ритуальный обряд. Одесская полиция уже предъявила 30-летнему гражданину подозрение в двойном убийстве, передает ТСН.

Двойное убийство в Одессе - фото Национальная полиция

Трагедия произошла в одной из многоэтажек города. Там 30-летний Дмитрий вместе со своим товарищем арендовали квартиру, из которой, по словам соседей, по праздникам доносились громкие крики и шум. По данным ТСН, жители квартиры сделали там наркопритон. Так было и накануне, когда квартирантов посетил отец Дмитрия.

Мужчина жестоко расправился с отцом, обезглавив его, а также убил своего друга. После этого подозреваемый вышел на улицу и закурил на скамейке у дома. Сообщается, что в тот момент при нем была голова его отца.

По приезду правоохранительных органов, мужчина попытался скрыться, заперевшись в квартире, однако полиции удалось взять его в наручники. Вскоре выяснилось, что Дмитрий имел зависимость от наркотиков, а также психические расстройства.

На вопрос полиции, зачем он совершил двойное убийство, мужчина ответил, что проводил ритуальный обряд.

По словам правоохранителей, подозреваемому в двойном убийстве назначены экспертизы, которые смогут определить психическое состояние мужчины.

Напомним, что накануне суд огласил приговор 22-летнему Николаю Тарасову, которого обвинили в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. Мужчина приговорен к 15 годам тюремного заключения. Сообщается, что приговор зачитывался несколько часов, и ему предшествовала попытка подсудимого покончить с собой прямо в судебном зале.













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