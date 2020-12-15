В центре Киева сотни людей вышли на протест из-за локдауна (ВИДЕО)

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У стен Верховной Рады, сегодня, 15 декабря, проходит акция протеста. Сотни владельцев ФОПов протестуют против локдауна, который собираются ввести в январе 2021 года. Об этом сообщает Parlament.ua, ссылаясь на социальные сети.

Пережив локдаун, длившийся с 12 марта по 12 мая, каждый предприниматель боится, что следующий карантин может уничтожить его бизнес. Многим пришлось закрывать свое дело после весеннего карантина, в связи большими убытками.

Владельцы ФОПов требует от власти того, чтобы они приняли некоторые законопроекту. К примеру, бизнесмены настаивают на том, что с представителями малого бизнеса должны обсуждать и согласовывать все изменения, которые будут внесены в законодательство. Кроме того, предприниматели хотят, чтобы на время пандемии в стране на все виды проверок был введен мораторий.

Однако и это далеко не все требования протестующих сегодня в центре Киева украинцев. Помимо вышеперечисленного, они также хотят, чтобы в Украине создали консультативно-совещательный орган. Он должен будет работать на постоянной основе и заниматься всеми вопросами микропредприятий в Украине.

Заключительным требованием владельцев ФОПов от власти является проведение реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины по Европейским стандартам. Это должно обеспечить предпринимателям прозрачную процедуру взыскания налогов.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что локдаун в Украине могут перенести на февраль, а также о том, что Степанов объяснил, каких результатов ожидают от январского локдауна.





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