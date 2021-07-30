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Главная Новости Общество происшествия В Азовском море обнаружена инфекция: на одном из курортов отдыхащие не могут купаться на пляжах
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В Азовском море обнаружена инфекция: на одном из курортов отдыхащие не могут купаться на пляжах

В пробах воды нашли превышающую норму концентрацию возбудителей инфекционных болезней

сегодня, 13:58
Автор:

Денис Подставной

Отдыхающих в курортном городке Бердянск, что в Запорожской области просят некоторое время воздержаться от купания на пляжах в связи с обнаруженной инфекцией, передает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр ГУ Госпродпротребслужбы в Запорожской области. 

В Азовском море обнаружена инфекция: на одном из курортов отдыхащие не могут купаться на пляжах

В Азовском море обнаружили инфекцию. Фото из открытых источников

Как оказалось, при проведении определенных лабораторных исследований, в пробах воды в Бердянске нашли превышающую норму концентрацию возбудителей инфекционных болезней. В связи с этим отдыхающих курорта попросили пока воздержаться от купания в море.

В Госпродпротребслужбе заявляют, что пренебрежение правилами безопасности в данной ситуации, может привести к возникновению, а в последствии и распространению различных инфекционных болезней, как среди горожан, так и среди приезжих туристов. 

На сегодняшний день запрещено купание в море на территории следующих пляжей курорта: "Пляж ДЗОСТ"  Факел" ПП "Курорты Приазовья", а также на территории пляжа № 3.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в июле 2021 года в Азовское море попало много краски. Данная ситуация произошла во время проведения работ по покраске пирса возле моря. О сложившейся ситуации сообщил депутат. Стоит отметить, что на банке краски было предостережение о том, что сама краска может быть опасной для водоемов. Подробнее об этом вы можете прочитать в материале на нашем сайте

Также издание сообщало о том, что в Сети отдых на Азовском море высмеяли фотожабами. Это связано с огромным количеством медуз и насекомых, которые мешают людям наслаждаться отдыхом и купаться в море. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/azovskom-more-infektsiya-plyazhah-berdyanska-1627636900.html
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