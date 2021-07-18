Отдых на Азовском море высмеяли фотожабами (ФОТО)

Сезон отпусков в самом разгаре, и многие украинцы отправились отдыхать на Азовское море, побережье которого заполонили медузы и насекомые. Это стало поводом для шуток и создания ярких фотожаб.

Отдых на Азовском море / Фото: kirillovka.ks.ua

В этом году отдыхающие в курортной Кирилловке и Бердянске жалуются не только на огромных медуз, которые приплывают к самому берегу и мешают плавать, но и на морских блох, божьих коровок и комаров. Украинцы в соцсети Facebook публикуют юмористические посты о том, кого же еще можно встретить на отдыхе на Азовском море.

"То, что писали ранее о медузах, комарах и клопах с божьими коровками, для нас было не удивление после того, что мы увидели. Огромные чайки ходили по побережью Азовского моря… Ходили и ели медуз", — пишет участник группы "Любимая Кирилловка" Роман.





Пользователь Pren UA в группе "Кирилловка Федотова Коса" также предупредил о чайках, опубликовав картинку, на которой птица на глазах у взрослого уносит ребенка.





Турист Юрий Поддубный пошутил об отдыхе в Бердянке, разместив видео с пляжа, по которому несется табун носорогов, зебр, слонов и жирафов.





"Пятница, Лиски, 06:00 утра. Медуз, комаров, божьих коровок, попугаев, змеек и черепашек — все еще нет", — подписал он ролик.

Напомним, что в Приморском посаде туристов, отдыхающих на Азовском море, атакуют медузы, а на побережье стоит ужасный запах. Кое-где отдыхающие самостоятельно достают медуз с моря и отвозят из городского пляжа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Мариуполе коммунальщики красили новую пристань пистолетом, с которого протекала краска и попадала прямо в море. Пользователи социальной сети в комментариях требуют найти и наказать лиц, причастных к этому экологическому бедствию.





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