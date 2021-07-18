Отдых на Азовском море высмеяли фотожабами (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Сезон
отпусков в самом разгаре, и многие украинцы отправились отдыхать на Азовское
море, побережье которого заполонили медузы и насекомые. Это стало поводом для
шуток и создания ярких фотожаб.
Отдых на Азовском море / Фото: kirillovka.ks.ua
В
этом году отдыхающие в курортной Кирилловке и Бердянске жалуются не только на
огромных медуз, которые приплывают к самому берегу и мешают плавать, но и на
морских блох, божьих коровок и комаров. Украинцы в соцсети Facebook публикуют юмористические
посты о том, кого же еще можно встретить на отдыхе на Азовском море.
"То, что писали ранее о медузах, комарах и клопах с божьими коровками, для нас было не удивление после того, что мы увидели. Огромные чайки ходили по побережью Азовского моря… Ходили и ели медуз", — пишет участник группы "Любимая Кирилловка" Роман.
Пользователь Pren UA в группе "Кирилловка Федотова Коса" также предупредил о чайках, опубликовав картинку, на которой птица на глазах у взрослого уносит ребенка.
Турист Юрий Поддубный пошутил об отдыхе в Бердянке, разместив видео с пляжа, по которому несется табун носорогов, зебр, слонов и жирафов.
"Пятница,
Лиски, 06:00 утра. Медуз, комаров, божьих коровок, попугаев, змеек и черепашек —
все еще нет", — подписал он ролик.
Напомним,
что в Приморском посаде туристов, отдыхающих на Азовском море, атакуют медузы,
а на побережье стоит ужасный запах. Кое-где отдыхающие самостоятельно достают медуз
с моря и отвозят из городского пляжа.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Мариуполе коммунальщики красили новую пристань пистолетом, с которого протекала краска и попадала прямо в море. Пользователи социальной сети в комментариях требуют найти и наказать лиц, причастных к этому экологическому бедствию.
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