В Азовское море попало много краски: что об этом известно (ФОТО)

В Мариуполе красная краска попала в Азовское море. Экологическое бедствие произошло во время покраски обновленного пирса у моря. Об этом случай написал местный депутат Максим Бородин.

Азовское море в Мариуполе (фото из открытых источников)

Политик добавил к своему посту в сети фотографии, на которых хорошо видно краску, что пролилась прямо в море. А еще — мертвую рыбу, в частности, бычка, которого море выбросило на берег. Стало известно, на центральном пляже города профильные службы запрещают горожанам и гостям купаться.

Бородин сообщил, что коммунальщики красили новую пристань пистолетом, с которого протекала краска и попадала прямо в море.

Кроме этого, активисты нашли банку из-под краски, которая была выброшена в море. На ней была информация о том, что средство опасно для водоемов.