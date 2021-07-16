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В Азовское море попало много краски: что об этом известно (ФОТО)

Инцидент произошел во время окрашивания новго пирса на центральном пляже Мариуполя

сегодня, 20:17
Автор:

Лиля Воробьева

В Мариуполе красная краска попала в Азовское море. Экологическое бедствие произошло во время покраски обновленного пирса у моря. Об этом случай написал местный депутат Максим Бородин.

В Азовское море попало много краски: что об этом известно (ФОТО)

Азовское море в Мариуполе (фото из открытых источников)

Политик добавил к своему посту в сети фотографии, на которых хорошо видно краску, что пролилась прямо в море. А еще — мертвую рыбу, в частности, бычка, которого море выбросило на берег. Стало известно, на центральном пляже города профильные службы запрещают горожанам и гостям купаться.

Бородин сообщил, что коммунальщики красили новую пристань пистолетом, с которого протекала краска и попадала прямо в море.

Кроме этого, активисты нашли банку из-под краски, которая была выброшена в море. На ней была информация о том, что средство опасно для водоемов.

Местное издание " 0629 " сообщает, что руководитель управления по вопросам экологии Ваагн Мнацаканян заявил, что найдет средство, которое действенно убирает пятна. Оно быстро растворит пятна от краски, чтобы избежать экологической катастрофы в Азовском море.

Шоковые пользователи социальной сети в комментариях требуют найти и наказать лиц, причастных к этому экологическому бедствию.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что в Азовском море нашествие медуз. В Приморском посаде туристов, отдыхающих на Азовском море, атакуют медузы. Люди говорят, что их там много. Кое-где отдыхающие самостоятельно собирают их с моря и отвозят с пляжа.

В сообщении говорится, что отдыхающие, приехавшие в Приморский посад, жалуются на медуз. На опубликованном видео видно, что туристы сами извлекают медуз из воды и составляют в большие кучи. По их словам, от мертвых медуз по всему побережью разлетается ужасный запах. Следовательно, люди своими силами пытаются  от них избавиться.
В Азовское море попало много краски: что об этом известно (ФОТО) - фото 2



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Источник: https://www.facebook.com/borodin.max/videos/332050301744726/
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