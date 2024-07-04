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В Австралии крокодил напал на 12-летнюю девочку: ее останки нашли в русле реки

Австралийская полиция обнаружила останки 12-летней девочки, на которую напал и убил крокодил.

сегодня, 16:10
Автор:
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Slava Kot
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В Австралии произошел трагический случай с 12-летней девочкой, купавшейся в реке близ Палумпы, отдаленного городка с населением около 350 человек в семи часах от Дарвина, столицы Северной территории Австралии.

В Австралии крокодил напал на 12-летнюю девочку: ее останки нашли в русле реки

Крокодил в Австралии убил 12-летнюю девочку. Фото из открытых источников

Семья девушки приехала на отдых в отдаленное общество аборигенов Нганмарриянга. Родители 12-летней девочки заметили, что она исчезла, а в последний раз ее видели вблизи местной реки. Через 36 часов поисков спасатели обнаружили только останки ребенка в русле реки.

Представитель полиции Эрика Гибсон рассказала, что родители ребенка до сих пор шокированы и не могут поверить в произошедшее. По словам полицейской для поисковой операции было осуществлено прочесывание территорий с помощью лодки и вертолета. Кроме того, правоохранители и дальше будут пытаться поймать крокодила в одну из расставленных ловушек.

В этом регионе Австралии, как отмечают специалисты, живут пресноводные крокодилы, обычно они нападают на людей только тогда, когда чувствуют угрозу.

По данным австралийского правительства, на севере страны проживает более 100 тысяч крокодилов, которые могут произрастать до 6 метров в длину. В среднем в Австралии происходит два смертельных случая нападения крокодилов в год.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трагическом случае из США, когда ребенка нашли в пасти крокодила. По делу подозревается отец мальчика, который убил его мать.

Также "Комментарии" писали об огромном питоне, проглотившем женщину в Индонезии. Мужчина пытался спасти потерпевшую, однако после убийства и вскрытия змеи женщина была мертва.



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Источник: https://people.com/12-year-old-girl-missing-after-reportedly-being-attacked-by-crocodile-in-creek-8673222
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