В Афганистане мощное землетрясение: погибли тысячи человек

7 октября в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла, эпицентр которого находился в густонаселенном районе в 35 км от города Гарат. В результате землетрясения погибли более двух тысяч человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио свобода".

В Афганистане мощное землетрясение. Фото из открытых источников

Землетрясение считается самым разрушительным за последние 20 лет. В результате подземных толчков полностью разрушены несколько сел, повреждено более 1300 домов, а число пострадавших приближается к 10 тыс.

Сначала в Кабуле сообщили о гибели около 100 человек. Вечером в субботу ООН обнародовала цифру погибших более 300 человек. По состоянию на утро воскресенья власти в Афганистане объявили о смерти более двух тысяч человек. Как сообщает издание Al-Jazeera выжившие жители пытаются под завалами найти своих родственников и родных, другие — покидают опасный регион из-за опасений новых землетрясений.

Назначенный Талибаном вице-премьер-министр по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар выразил соболезнования семьям жертв и пострадавшим во время землетрясения.

В июне 2022 года в Афганистане также было зафиксировано мощное землетрясение. Тогда погибли около 1000 человек и еще 1500 получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа страна, которая в следующей может пережить самое мощное землетрясение.

Также "Комментарии" писали о самых смертоносных землетрясениях в истории человечества. Несмотря на то, что некоторые из них были самыми сильными, однако они нанесли значительные разрушения, а 10 самых крупных землетрясений по количеству жертв убили более 3 млн человек.