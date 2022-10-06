Ужасный случай в Индии. В квартире взорвался телевизор от чего погиб один человек

Ужасный случай произошел в Индии, при просмотре телепередачи взорвался современный телевизор с LED подсветкой. В результате инцидента один человек погиб, а двое попали в больницу. Об этом сообщил индийский журналист Пиуш Рай в своем Twitter.

В квартире взорвался телевизор. Один человек погиб. Фото с открытых источников

Как сообщают местные журналисты в результате взрыва телевизора пострадали три человека, среди которых был 17-летний парень. Он получил серьезные ранения после того, как крошечные фрагменты жидкокристаллического дисплея со светодиодной подсветкой взмыли в воздух и попали ему в лицо и шею. В тяжелом состоянии врачи доставили парня в больницу в городе Газиабад, где тот скончался.

Другие двое пострадавших – это друг погибшего подростка и его мать. Оба находятся в больнице, но, по словам врачей, их жизни ничего не угрожает.

По сообщению местных СМИ, услышавшие взрыв соседи не сразу поняли, что происходит. Они вызвали полицию и поняли, что взорвался телевизор. Марку телевизора пока не сообщили.

На записях видно, что при взрыве телевизора была разрушена часть стены в доме. По предварительной информации телевизор мог взорваться в случае резкого повышения температуры или перегрева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрыве телефона в Индии, от которого погибла одна женщина. Индейка заснула с телефоном марки Redmi 6A у головы не вынув его из-под зарядки.

Также "Комментарии" писали о предупреждении от индийского чиновника, который тот сделал президенту России Владимиру Путину. Премьер Индии настаивал на том, что сейчас мир должен находиться на мирном этапе своего существования.

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