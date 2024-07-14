Ужасная трагедия в Румынии: медведь схватил женщину за ногу и увлек за собой

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Slava Kot
19-летняя туристка погибла на тропе горного массива Бучеджи после нападения медведя. На инцидент отреагировали румынские власти, в том числе и президент Клаус Иоганнис, заявивший, что в Румынии много медведей и предложил больше отстреливать животных.
В Румынии агрессивный медведь напал и убил женщину. Фото из открытых источников
9 июля пара туристов позвонила по телефону на номер экстренных служб и сообщила, что они очень напуганы из-за медведя. Диспетчер отреагировал и дал им несколько полезных советов, как вести себя вблизи медведя.
Пара прислушалась к советам, однако не смогла избежать встречи с животным. Через некоторое время 19-летняя девушка снова позвонила по телефону 112.
Через несколько секунд разговор с девушкой оборвался. На связи появился парень, рассказавший о трагическом случае, как медведь схватил девушку и потащил за собой.
Прибывшие на место инцидента горные спасатели спустились на 120 метров в долину и обнаружили мертвое тело. Медведь, который был рядом с девушкой, бросился на спасателей, которые отреагировали на агрессию животного и застрелили его.
Министр здравоохранения Мирча Фечет заявил, что "популяция бурых медведей в Румынии вышла из-под контроля и их переселения недостаточно". По его мнению, необходима эвтаназия или отстрел медведей. Министр добавил, что предложит увеличить квоты на отстрел этих животных с 220 до 500 медведей.
На инцидент также отреагировал президент Клаус Иоганнис, который в это время находился в Вашингтоне на саммите НАТО.
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