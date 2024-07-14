Ужасная трагедия в Румынии: медведь схватил женщину за ногу и увлек за собой

19-летняя туристка погибла на тропе горного массива Бучеджи после нападения медведя. На инцидент отреагировали румынские власти, в том числе и президент Клаус Иоганнис, заявивший, что в Румынии много медведей и предложил больше отстреливать животных.



В Румынии агрессивный медведь напал и убил женщину. Фото из открытых источников

9 июля пара туристов позвонила по телефону на номер экстренных служб и сообщила, что они очень напуганы из-за медведя. Диспетчер отреагировал и дал им несколько полезных советов, как вести себя вблизи медведя.

Пара прислушалась к советам, однако не смогла избежать встречи с животным. Через некоторое время 19-летняя девушка снова позвонила по телефону 112.

"Она была испугана... можно сказать, она кричала: "Медведь становится все ближе и ближе!", — рассказывает оператор слова туристки.

Через несколько секунд разговор с девушкой оборвался. На связи появился парень, рассказавший о трагическом случае, как медведь схватил девушку и потащил за собой.

"Все происходило в прямом эфире, парень кричал, что на них нападает медведь и он забрал девушку. Это было что-то ужасное! Он нам сказал, что медведь схватил девушку за одну ногу и тащил ее за собой, и в какой-то момент он не видел, что он сделал с ней, оттащил ее с тропы и бросил на 120 метров в долину", — рассказал диспетчер экстренных служб.

Прибывшие на место инцидента горные спасатели спустились на 120 метров в долину и обнаружили мертвое тело. Медведь, который был рядом с девушкой, бросился на спасателей, которые отреагировали на агрессию животного и застрелили его.

Министр здравоохранения Мирча Фечет заявил, что "популяция бурых медведей в Румынии вышла из-под контроля и их переселения недостаточно". По его мнению, необходима эвтаназия или отстрел медведей. Министр добавил, что предложит увеличить квоты на отстрел этих животных с 220 до 500 медведей.

На инцидент также отреагировал президент Клаус Иоганнис, который в это время находился в Вашингтоне на саммите НАТО.

"Я был шокирован этой трагедией, тем более что несколько дней назад я был на тропе вблизи этого места. Это ненормально, что людей убивают медведи. Очевидно, что у нас много медведей", — сказал Иоганнис.

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